Entdeckungstour über den Bücherflohmarkt

Von: Ove Bornholt

Unmöglich, alles zu lesen: Der „Bücherflohmarkt des Vertrauens“ in der Alexanderkirche bietet eine erstaunliche Bandbreite. Zeit für eine Entdeckungstour. © bor

Eine Entdeckungstour über den „Bücherflohmarkt des Vertrauens“ in der Alexanderkirche Wildeshausen: Knastis, Konsalik und Krimis.

Wildeshausen – Welche Bücher lesen die Wildeshauser und welche nicht mehr? Eine Entdeckungstour über den „Bücherflohmarkt des Vertrauens“ in der Alexanderkirche.

Das Konzept ist schnell erklärt: Wildeshauser spenden ganz viele Bücher, die von Ehrenamtlichen sortiert werden. Jeder Besucher kann sich dann Romane, Thriller, Sachbücher und mehr mitnehmen – gegen eine kleine Spende. Der Flohmarkt läuft seit gut zwei Wochen und dauert bis zum 16. August.

5000 bis 6000 Bücher gespendet

Gleich hinter der Eingangstür des Südquerhauses liegen die zahllosen Bücher. Den Anfang macht ein Tisch zum Thema Inklusion. „Scheidelinien“ weckt meine Aufmerksamkeit, ein Werk der niederländischen Autorin Anja Meulenbelt, das Mitte der 1980er-Jahre erschienen ist. „Zur weiblichen Hälfte der Bevölkerung zu gehören, macht allein nicht toleranter oder fairer“, heißt es im Klappentext. Meulenbelt führt dann aus, was Sexismus mit Rassismus zu tun hat. Ohne den Bücherflohmarkt hätte ich wohl niemals einen Blick in die Analyse gesteckt. Mitnehmen möchte ich das Buch aber nicht, ich suche etwas Spannenderes.

Lutz Pampel organisiert den Bücherflohmarkt und berichtet von einem beachtlichen Umschlag in den ersten beiden Wochen. Schon sehr viele Besucher hätten sich mit neuem Lesestoff versorgt. Gespendet worden waren 5 000 bis 6 000 Bücher.

Auf dem Inklusionstisch finde ich das erste Werk, das ich mitnehme: „Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat“ hat Rafik Schami seinen Erzählband genannt. Allein schon der Bericht über einen Rentner, der im fast leeren Bus Fahrgäste anmeckert, weil sie es wagen, sich auf einen der Schwerbehindertenplätze zu setzen, ist köstlich. Charmant berichtet Schami, der 1946 in Damaskus geboren wurde und 1971 als Student nach Deutschland kam, über die skurrilen Seiten seiner Wahlheimat – das Buch nehme ich auf jeden Fall mit.

Auch viele Biografien gibt es zu lesen. © bor

Gleich im nächsten Regal schlägt Oskar Lafontaines Herz links und Gregor Gysi geht einen Schritt nach vorn – ich entscheide mich natürlich für Boris Becker, dessen Autobiografie etwas verschämt dahinter in einer Bücherreihe steht. „Ich schreibe dieses Buch vor allem für meine Kinder. Für sie will ich meine Wahrheit festhalten“, lässt der talentierte Tennisspieler seine Leser wissen. Er sei nun nach langem Freiheitskampf „angekommen“, so der beim Erscheinen des angeblich selbst verfassten Lebensberichts gerade mal 35 Jahre alte Autor. Tja, hätte er mal lieber etwas Steuerliteratur gelesen anstatt hier darzustellen, wie er zum jüngsten Wimbledonsieger aller Zeiten wurde. Beckers Biografie stelle ich dann lieber ins Regal zurück – die wirklich spannenden Phasen seines Lebens inklusive eines wirklichen Kampfes um seine Freiheit lagen damals ja noch vor ihm.

Dafür stecke ich meine Nase gleich in das nächste Buch. In „Heimische Männerarten“ beschreiben Claudia Schreiber und Kai Pannen mit viel Witz Vorzüge und Nachteile bestimmter Männer-Typen. Da wäre zum Beispiel der „homo avarus“, der Geizhals. Dieser zähle wie der „genießbare Eigenheimbesitzer“ zu den in Mitteleuropa heimischen Dickkopfarten, erfahre ich. Einen Tipp gibt‘s für Frauen: Wer sich trotz aller Schwierigkeiten mit einem Geizhals einlässt und abwartet, bis dessen karger Lebensstil ihn gesundheitlich ruiniert, sollte den Mann zuvor auf jeden Fall ehelichen. „Damit sein Reichtum auch genossen werden kann, sollten sich nur sehr junge Frauen an diese Männer wagen.“ Das Buch bleibt besser auf dem Flohmarkt. Nicht, dass meine Liebste es zu Hause in ihre Finger bekommt.

Laut Pampel wurden wie in jedem Jahr viele Thriller und Krimis gespendet. Auffällig stark vertreten seien diesen Sommer Kochbücher, Bildbände sowie Kinder- und Jugendliteratur. Auf den Tisch mit Letzterer haben sich Gustav Schwabs „Schönste Sagen des klassischen Altertums“ verirrt. Der ältere Band ohne Erscheinungsdatum weckt meine Aufmerksamkeit. Von der Geburt des Herakles über den Trojanischen Krieg und die Odyssee bis hin zur Ankunft von Äneas in Italien, dessen Nachfahren Rom gründen sollten. Ein Schätzchen, in dem ich sicherlich gelegentlich gerne schmökern werde.

Noch ein Knasti bei den Kochbüchern

Übrigens: Hin und wieder kommen immer wieder andere Besucher, wandern entspannt durch die Bücherreihen und ziehen oft genug mit ihrer „Beute“ ab. Viel geschnackt wird nicht, Moin und Tschüss tut es auch. Das muss aber nicht immer so sein. Laut Pampel tauschen sich die Besucher auch oft aus – in der besonderen Atmosphäre des Marktes, der ja Teil der Kirche ist.

Von den „alten“ und „neuen“ Klassikern im Regal gegenüber der Kinder- und Jugendliteratur – Grass, Böll, Fontane und Co. – lasse ich die Finger, schließlich bin ich mit den Geschichten des Altertums klassikermäßig nun bestens aufgestellt. Beim Blick auf die Kochbücher fällt mein Blick auf den nächsten Knasti: die „Schuhbeck-Diät“. Wie dem Küchenmeister wohl das Essen in der JVA schmeckt? Vielleicht schreibt der verurteilte Spitzenkoch ja drüber. Ich würd‘s lesen.

Unter den Sachbüchern fällt mir „Politisches Framing – wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht“ ins Auge. Die Forscherin Elisabeth Wehling beschreibt dabei, wie Sprache im Kopf wirkt. Es sei höchste Zeit, die Naivität gegenüber der Bedeutung politischer Sprache abzulegen, meint sie. Gut, dazulernen kann man ja schließlich immer. Das Buch wandert auch in das heimische Regal.

Konsalik, so weit das Auge reicht: Die Romane des Schriftstellers gehören zu den meistverkauften in Deutschland. © bor

Damit bin ich eigentlich fast durch – auf dem Weg nach draußen gehe ich schnurstracks an den mindestens 50 Konsalik- und diversen Dan-Brown-Romanen (kennt man einen, kennt man alle) vorbei, um mir in der Thriller-Abteilung noch Maxim Billers „Sechs Koffer“ zu greifen. Es geht um ein Familiengeheimnis und den KGB. Das könnte doch etwas für zwischendurch sein, wenn mir vom Sachbuch der Kopf raucht.

Jetzt noch schnell eine Spende dalassen und damit die knapp einstündige Erkundung des „Bücherflohmarkts des Vertrauens“ beenden, der immer einen Besuch wert ist. Auch weil die Organisatoren neue Werke nachlegen.