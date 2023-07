Englisch sprechender Einbrecher bedroht Wildeshauserin und flüchtet

Polizei im Einsatz. © Privat

Wildeshausen – Ein Einbrecher hat am Samstag eine Wildeshauserin in ihrem Haus bedroht und Geld erbeutet. Aufällig: Er sprach englisch.

Am 1. Juli verschaffte sich um 14:57 Uhr ein Mann Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen. Die Bewohnerin entdeckte den Täter, woraufhin er sofort Bargeld von ihr forderte. Nach Erhalt einer geringen Summe begann der Täter damit, weitere Wertgegenstände zu suchen. Bei der anschließenden Flucht wurde die Bewohnerin vom Täter umgestoßen und hierdurch leicht verletzt.

Beschrieben wird der Täter wie folgt: Er ist 1,70 Meter groß und zwischen 18 und 22 Jahre alt. Er ist sehr schlank, hat kurze schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. Der Mann sprach englisch.

Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941115, entgegen.

Schockanrufer erbeuten Geld

Am 30. Juni ging um 11:15 Uhr bei einer Bürgerin aus Hatten ein sogenannter „Schockanruf“ ein. Eine unbekannte weibliche Person kontaktierte sie telefonisch und gab sich als Polizeibeamtin aus. Sie behauptete, dass ein Familienmitglied der Geschädigten verhaftet worden sei und forderte eine größere Geldsumme, damit eine Entlassung erfolgen könne. Weiterhin wurde die Frau aus Hatten von einer männlichen Person telefonisch kontaktiert, die sich als Oberstaatsanwalt ausgab und die vorher getätigten Angaben bestätigte.

Geldübergabe in der Bremer Neustadt

Den Tätern gelang es durch geschickte Gesprächsführung und permanente Aufrechterhaltung einer Drucksituation, die Geschädigte zu der Übergabe einer hohen Geldsumme in der Bremer Neustadt zu bewegen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei weist aus diesem aktuellen Anlass erneut darauf hin, auf Forderungen solcher Art niemals einzugehen und das Gespräch zu beenden.