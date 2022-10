Energie- und Lebenshaltungskosten sowie Wohnungsnot: Schuldnerhilfe befürchtet Pleitewelle

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – „Da rollt eine Welle auf uns zu“, ahnt Rainer Borgstedt, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe im Landkreis Oldenburg, verstärkten Beratungs- und Hilfebedarf angesichts der zunehmenden finanziellen Belastung der Bürger.

Drei Problembereiche sorgten aktuell und in der nahen Zukunft dafür, dass Menschen gesellschaftlich abzurutschen drohten:

Wohnungsnot, steigende Energiekosten sowie deutlich steigende Lebenshaltungskosten. „Die Verzweiflung ist bei vielen Bürgern groß“, berichtete Borgstedt dem Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises Oldenburg.

Seit knapp 20 Jahren wird die Schuldnerhilfe durch den Kreis gefördert. Bislang erhielt sie einen jährlichen Zuschuss zu den ungedeckten Kosten in Höhe von knapp 134.000 Euro. Für die Jahre 2023 bis 2025 hat der Verein einen jährlichen Zuschuss von rund 140.000 Euro beantragt, der nach Empfehlung des Ausschusses auch bewilligt werden soll. Der Bedarf an Hilfe sei groß, so die übereinstimmende Meinung.

Borgstedt berichtete, dass das Risiko, in die Armut abzusinken, deutlich steige, wenn man nicht in der Lage sei, Rechnungen zu bezahlen. „Der Score der Betroffenen sinkt“, beschrieb er die Problematik. „Sie werden gespeichert und erhalten irgendwann keine Verträge mehr.“ So könne es sein, dass der Energieversorger keine Leistungen erbringt, dass man keinen Vermieter findet, weil man einen negativen Eintrag hat und zuguterletzt vielleicht wegen der schlechten Bewertungen keinen Arbeitgeber findet.

Ziel muss es sein, die Menschen so früh wie möglich zu erreichen

„Das greift sehr schnell um sich“, so Borgstedt. Ziel müsse es deshalb sein, die Menschen, so früh wie möglich zu erreichen, wenn sie in Not geraten. „Die schnelle Hilfe ist sinnvoll, sobald eine Unterdeckung da ist“, betonte der Geschäftsführer. So könne man versuchen, die Einnahmeseite zu verbessern – beispielsweise, indem ein Zuschlag zum Kindergeld beantragt wird. Man könne aber auch gezielt die Ausgabeseite beeinflussen und so die Konsolidierung anstreben. Oft, so die bittere Erfahrung, melden sich Bürger zu spät, wenn sie in Not geraten sind. „Viele wenden sich erst an uns, wenn es weh tut, wenn die ungeöffneten Rechnungen in der Schublade nicht mehr zu verdrängen sind“, sagte Borgstedt. „Wenn man dann alleine davorsteht, wird es immer schlimmer.“

Die Schuldnerhilfe ahnt, dass die nächsten Monate und Jahre deutlich mehr Arbeit bringen werden, weil die Menschen zunehmend nicht wissen, wie sie Energie, die Miete oder die Lebensmittel bezahlen sollen. Immerhin, so Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff, habe das Land Niedersachsen die Problematik erkannt und die Förderung von 650.000 Euro jährlich auf 1,5 Millionen erhöht. Umgerechnet könnte damit für den Landkreis Oldenburg eine voll finanzierte halbe Stelle geschaffen werden, so Ohlhoff. Das sei auch wichtig, um dem größeren Hilfebedarf gerecht zu werden.