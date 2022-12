Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Wildeshausen

Von: Tanja Schneider

Der historische Weihnachtsmarkt an der Alexanderkirche öffnet am dritten Adventswochenende. Archivfoto: Fra © -

In Wildeshausen gibt es vom 9. bis zum 18. Dezember einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Am dritten Adventswochenende öffnet zudem der historische Markt an der Alexanderkirche.

Wildeshausen – Stimmungsvolle Lichter, Glühweinduft und adventliche Klänge – in den Wochen vor dem Fest avancieren die Weihnachtsmärkte zu Publikumsmagneten. In Wildeshausen mussten Einwohner und Besucher in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt auf den Budenzauber verzichten. Umso größer scheint die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt, der ab Freitag, 9.

Dezember, seine Tore öffnet und bis zum 18. Dezember immer samstags und sonntags von 11 bis 22 Uhr sowie wochentags von 15 bis 22 Uhr festlichen Trubel mit jeder Menge Leckereien, Kunsthandwerk sowie einem kleinen Rahmenprogramm verspricht. Zu den Höhepunkten dürften das mittelalterliche Treiben rund um die Alexanderkirche am dritten Adventswochenende sowie die Ziehung der Gewinnlose der Rotary-Weihnachtstombola (siehe unten stehenden Bericht) gehören.

Veranstalter Frank Stauga vom „Alten Amtshaus“ setzt mit Holzhütten und Häckselgut auf ein stilvolles Ambiente auf dem Marktplatz. Dies soll ebenso zum Verweilen einladen wie das kulinarische Angebot des Weihnachtsmarktes. Außer den Klassikern Bratwurst, Pommes und Schmalzkuchen finden die Besucher unter anderem Wild-Knipp, Grünkohl und Flammlachs. Glühwein, Punsch und Feuerzangenbowle gibt es natürlich auch.

30 Aussteller an der Alexanderkirche

Angekündigt hat Stauga zudem den „Eventstall“, wo Musiker und Gruppen auftreten dürfen. Dort präsentiert Tim Conrad am Freitag, 16. Dezember, ab 18 Uhr „Musik zum Wohlfühlen“. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, bietet die Musikschule „PiPaPohl“ jeweils ab 16 Uhr ein Programm für Kinder an. Neben Kunsthandwerkern wie der Steinmetz Harald Dahmen, der Mitmachaktionen für Kinder plant, haben Institutionen wie die Bundeswehr und die Feuerwehr ihre Teilnahme zugesagt. Letztere beiden werden am dritten Adventswochenende dabei sein.

Die Eröffnung ist für den 9. Dezember um 17 Uhr geplant – zusammen mit dem historischen Weihnachtsmarkt, der am dritten Adventswochenende jeweils von 11 Uhr bis in die späten Abendstunden für zusätzliches Flair in der Kreisstadt sorgen soll. Etwa 30 Aussteller sind rund um die Alexanderkirche und zum Teil auch auf dem Weg zum Marktplatz dabei und haben Heißgetränke wie Met, Köstlichkeiten wie Spanferkel und Handgefertigtes wie Lederwaren im Gepäck. Für Musik sorgt die Band „Rattenpack“. Und bei passablem Wetter ist noch eine Feuershow geplant.

Das dritte Adventswochenende wird zudem von dem umfangreichen Programm der evangelischen Kirchengemeinde bereichert. Für Freitag, 9. Dezember, lädt sie anlässlich der Eröffnung des historischen Weihnachtsmarktes ab 17 Uhr zu einem Gottesdienst ein. Bereits um 15.30 Uhr beginnt die Kinderkirche im Remter, und ab 19 Uhr gestalten „Die Profisorischen“ ein Adventskonzert in der Kirche. Am Samstag, 10. Dezember, bietet die Kirchengemeinde ab 14 Uhr eine Führung mit Küster Wolfgang Jöllenbeck durchs Gotteshaus an. Ab 15 Uhr läuft der Film „Die Weihnachtsgeschichte“ im Remter, ab 16 Uhr liest Wiltrud Stanszus weihnachtliche Geschichten für Kinder vor der Krippe in der Kirche, und um 17 Uhr startet eine Adventsandacht.

Nach dem 10-Uhr-Gottesdienst am Sonntag, 11. Dezember, sind ab 11.30 Uhr ein Krabbelgottesdienst, ab 13 Uhr eine erneute Führung mit Küster Jöllenbeck und von 12.30 bis 16.30 Uhr Bastelaktionen im Remter geplant. „Hände frei zum Teilen“ heißt das adventliche Singspiel ab 15 Uhr mit Kindern der Holbeinschule.

Das Programm der evangelischen Kirchengemeinde finden Interessierte auch online unter ev-kirche-wildeshausen.de.