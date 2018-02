Empfehlung an Mittelständler: „Tun Sie Gutes und reden Sie darüber“

Jutta Rump referiert in der Aula der Privatschule Gut Spasche über „Fachkräftemangel und die Perspektiven“

+ Bürgermeister Jens Kuraschinski und MIT-Vorsitzender Ingo Hermes (r.) begrüßten Jutta Rump in der Aula der Privatschule und übergaben ihr unter anderem das Wildeshausen-Buch. - Foto: Rinne

WILDESHAUSEN - Wenn Unternehmer feststellen, dass die Anzahl an qualifizierten Bewerbern sinkt oder die Qualität der Bewerbungen durchwachsen ist, befindet sich die Firma möglicherweise in einem Fachkräfteloch. Mit dem Vortrag „Fachkräftemangel und die Perspektiven“ wollten die Mittelstandsvereinigung (MIT) Wildeshausen sowie der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen am Donnerstagabend Wege aus dieser Falle aufzeigen. Als Referentin hatten sie Professorin Dr. Jutta Rump, eine der führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich Personalmanagement und Organisationsentwicklung, gewinnen können. Rump ist Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) an der Hochschule Ludwigshafen. MIT-Vorsitzender Ingo Hermes begrüßte in der Aula der Privatschule Gut Spasche 75 Gäste, darunter Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski.