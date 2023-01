Elvira Fischer aus Wildeshausen gewinnt Schlager-Preis für neues Album

Von: Dierk Rohdenburg

Begeistert vom Schlager-Preis: Elvira Fischer. Screenshot: wz © -

Wildeshausen – Die Wildeshauser Schlagersängerin Elvira Fischer hat den „Schlager-Preis“ in der Kategorie „Lieblings-Album“ auf dem Portal „Schlager Musikanten“ (schlagermusikanten.de) gewonnen.

Für ihr neues Album „Genial normal“ erhielt sie die meisten Stimmen des Publikums, teilte ihre Agentur am Donnerstag mit. Bei der Verleihung, die im Internet abrufbar ist, sprach der Moderator von 66,2 Prozent der Stimmen.

Allerdings wurde nicht genannt, wie viele Menschen sich beteiligten. Nominiert waren acht Alben. Es gab unter anderem Preis ein den Kategorien Liebling, Schlager, Oldie, Video, Sänger, Gruppe und Talent.

Toller Start ins neue Jahr

Die Wildeshausenerin hatte nach eigenen Aussagen nicht mit ihrem Erfolg gerechnet und zeigte sich überwältigt von dem Votum des Publikums für ihr Album. Sie dankte allen, die für sie abgestimmt haben und vor allem ihren treuen Fans. „Für mich ist das ein toller Start ins Jahr 2023“, betonte sie und kündigte weitere Projekte an.

Das neue Album der Wildeshauserin enthält 19 Songs, die nach Angaben ihres Agenten „unter die Haut gehen“. Mehrere davon seien bereits als Single ausgekoppelt worden.

Fischer hat laut Pressemitteilung bereits einige Auszeichnungen erhalten, darunter erste Plätze auch in größeren Hitparaden. So habe sie dreimal die Trophäe für den ersten Platz in der Musikmatch-Hitparade holen können und sei somit die „Musikmatch-Queen“ bei My-TV-Plus. Die Wildeshauserin ist zudem in vielen TV-Shows vertreten. „Man findet ihren Namen immer häufiger unter den bekannten Künstlern wie Semino Rossi, Andrea Berg oder Helene Fischer“, heißt es von ihrer Agentur.