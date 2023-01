Eltern rund um Wildeshausen in Not: Kinderarzt gesucht

Von: Dierk Rohdenburg

Wo finde ich einen Kinderarzt? Viele Mediziner nehmen keine neuen Patienten mehr an. © dpa

Offenbar ist es derzeit in Wildeshausen und Umgebung gar nicht so leicht, einen Kinderarzt zu finden. Wir fragten nach den Gründen.

Wildeshausen – Kinderarzt dringend gesucht: Mit schöner Regelmäßigkeit fragen Eltern in den sozialen Netzwerken, insbesondere auch in Wildeshausen, wer einen Tipp für einen Kinderarzt hat, der noch neue Patienten aufnimmt. „Wo soll man zukünftig mit seinem Kind zum Arzt?“, lautet oft die Frage, und wenn dann Hinweise kommen, heißt es in einer Antwort darauf meistens: „Nehmen niemanden mehr auf.“

Wer im Internet nach Kinder- und Jugendärzten in Wildeshausen sucht, findet lediglich zwei Einträge. Da diese spezialisierten Mediziner aber als Fachärzte gelten, müssen Patienten nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) durchaus auch etwas längere Wege in Kauf nehmen. Nach Angaben der Geschäftsführerin der KVN, Bezirksstelle Oldenburg, Sainab Egloffstein, ist die Versorgung in der Kreisstadt und auch im Landkreis rechnerisch in Ordnung. In Wildeshausen sei aktuell eine halbe Angestelltenstelle nicht besetzt. Die Arztsitze seien aber vergeben. Somit sei das Gebiet wegen eines Versorgungsgrades von 116 Prozent für neue Mediziner gesperrt.

Hohe Infektionszahlen und chronische Erkrankungen

Die Bedarfsplanung der KVN ist allerdings nur eine Kalkulation, die berechnet, wie viele Kinderärzte auf Einwohner unter 18 Jahren entfallen sollen. „Das ist nicht immer zufriedenstellend für die Eltern“, gibt Egloffstein zu. „Wir merken, dass sich die Beschwerden mehren, weil Väter oder Mütter keine Termine bekommen.“ Neben den derzeit hohen Infektionszahlen bei Kindern nennt Egloffstein als Grund auch die steigende Zahl von Jungen und Mädchen, die chronisch erkrankt seien und damit einen deutlich höheren Behandlungsbedarf hätten.

Problematisch sei auch, dass es bei Kinderärzten viel zu wenig Nachwuchs gebe. Während der Landkreis Oldenburg aktuell gut versorgt sei, könne man im Landkreis Cloppenburg noch mehrere Kinderärzte zulassen. „Wir versuchen, offene Stellen zu besetzen“, betont die KVN-Geschäftsführerin. Denn die Eltern aus dem Landkreis Cloppenburg, die keinen Arzt fänden, drängten in den Landkreis Vechta oder Oldenburg, was dort für massive Probleme sorge.

Es fehlt an Nachwuchs

Das Problem dürfte sich nach Einschätzung von Egloffstein eher verschärfen. Die Zahl der Studienplätze sei deutlich reduziert worden. Schon jetzt liege das Durchschnittsalter der Kinderärzte im Bereich der KVN bei 53 Jahren. Somit sei abzusehen, dass es Nachfolgeprobleme geben werde, wenn praktizierende Ärzte ihre Tätigkeit beenden.

Wenn Eltern bei der Suche nach einem Mediziner für ihr Kind keinen Erfolg haben, rät Egloffstein dazu, die Telefonnummer 116 117 des Patientenservices anzurufen. Dort könne man Adressen von Kinderärzten nennen, die noch Patienten aufnehmen. „Das ist aber in der Regel nicht gleich um die Ecke“, so die KVN-Geschäftsführerin. Aber es sei eine Möglichkeit, überhaupt einen Arzt zu finden.