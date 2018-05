„Ellington Trio“: Jazz im Rathaussaal

„Glasklarer Gesang, harmonisches Zusammenspiel und ein unglaubliches Swinggefühl“

+ Gero Körner, Barbara Barth und Caspar van Meel (v.l.) sind das „Ellington Trio“. Sie treten am Freitag, 8. Juni, im historischen Rathaussaal in Wildeshausen auf. - Foto: Biesenbach

Wildeshausen - Das „Ellington Trio“ interpretiert Stücke des bekannten Komponisten und Pianisten Duke Ellington. Mit ihrem Programm sind die Musiker am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr im historischen Rathaussaal, Am Markt 1, in Wildeshausen zu Gast.