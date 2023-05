„Elite Blacks“ siegen beim Gildecup

Titel verteidigt

+ © Rinne Die „Elite Blacks“ haben den Gildecup erneut gewonnen. © Rinne

Die „Elite Blacks“ haben den Titel beim Gildecup verteidigt und das Turnier erneut gewonnen. Anschließend feierten sie den Sieg wie Profis.

Die Kicker von den „Elite Blacks“ konnten am Samstagnachmittag beim Gildecup im Wildeshauser Krandelstadion ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. In einem spannenden Finale brachte Frode Petermann den Titelverteidiger in Führung. Im direkten Gegenzug glich Kay Thore Dannhorn für „Frackreich“ zum 1:1 aus. Für die erneute Führung und damit den Siegtreffer sorgte Luke Berger.

Nach der Siegerehrung durch Turnierleiter Tjark Ites feierte das Team der „Elite Blacks“ wie die Profis, allerdings ohne Bierdusche. „Wir sind unfassbar stolz. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Zunächst waren wir als Titelverteidiger nicht so motiviert“, gestand Piet-Ole Wulf nach der Partie. Erst nach dem Viertelfinale habe sein Team den Hebel umgelegt.

Viele Neunmeter vergeben

Beide Finalisten konnten sich in den Halbfinalspielen gegen die „Fracktastischen“ und die „Pilsetten“ erst im Neunmeterschießen durchsetzen. Platz drei wurde ebenfalls durch ein Neunmeterschießen vergeben. Kurios: Beide Teams vergaben insgesamt sage und schreibe sieben Neunmeter. Schlussendlich reichten den „Pilsetten“ dann zwei verwandelte Neunmeter zum 2:1 Sieg.

Um Punkt 12 Uhr mittags hatte Gildekönig Timo Poppe das Fußballturnier, das inzwischen zum festen Programm der Gildefestwoche gehört, eröffnet. Insgesamt 22 Mannschaften hatten sich für den Wettkampf angemeldet. Für jede Partie waren zwölf Minuten Spielzeit angesetzt.

Die Organisatoren des Gildecups, Piet Gerke, Andre Strudthoff, Carsten Steinbild, Sören Hollmann, Niclas Schemionek sowie Teamleiter Tjark Ites von den Gildeclubs „Frackmania“ und „Black Sox“, waren mit dem Turnierverlauf absolut zufrieden. Das sommerliche Wetter leistete darüber hinaus seinen Beitrag zum Gelingen des Wettbewerbs.