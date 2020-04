Eisdiele öffnet nach Polizeieinsatz wieder

Betreiberin Abi Bianchi räumt kleine Fehler ein / „Wir machen das nicht des Geldes wegen“

+ Schutzmaßnahmen: Das Eis bei der Gelateria Italia wird nur auf Vorbestellung übergeben. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Auch zwei Tage, nachdem die Polizei ihre Eisdiele vorübergehend geschlossen hat, ist Abi Bianchi noch emotional angefasst. Sie und ihre Familie betreiben die Gelateria Italia an der Westerstraße in Wildeshausen, die am Montag genau wie andere Eisdiele in der Kreisstadt und ein Geschäft in Harpstedt Besuch von der Polizei bekommen hatten (wir berichteten). Laut den Beamten war gegen Auflagen der Corona-Allgemeinverfügung verstoßen worden. Es soll ein Bußgeld geben.