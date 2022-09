Eiscafé Capri in Wildeshausen mit neuem Inhaber

Von: Dierk Rohdenburg

Neu in Wildeshausen: Gianluc, Alice, Giorgia, Mirela und Fabricio Kozlovic in der Eisdiele Capri. © dr

Wie man gutes Eis und leckere Heißgetränke herstellt, das wissen Mirela und Fabricio Kozlovic. Jetzt wollen sie es in Wildeshausen zeigen.

Wildeshausen - Das italienische Ehepaar betrieb erfolgreich von 1999 bis 2018 eine Eisdiele in Twistringen. Um mehr Zeit für die drei Kinder zu haben, legten die 48-Jährige und ihr 40-jähriger Partner aber eine Familienpause ein. Er arbeitete unterdessen als Postbote, sie war als Tagesmutter beschäftigt.

Doch mittlerweile stehen Giorgia (20), Gianluca (16) und Alica (11) weitgehend auf eigenen Beinen, sodass die Eltern beschlossen, wieder eine Eisdiele zu eröffnen.

„Da kam es gerade recht, dass die Inhaber der Eisdiele Capri an der Westerstraße in Wildeshausen nicht mehr weitermachen wollten“, berichtet Fabricio Kozlovic. Nach einer kurzen Pause, um gründlich sauber zu machen, übernahmen er und seine Frau das gut eingeführte Café und bieten zunächst weitgehend das an, was auch vorher auf der Karte stand. „Die Saison ist fast zu Ende“, sagt Mirela Kozlovic. „Wir schließen ab Mitte Dezember, und Ende Januar starten wir dann mit einer neuen Karte.“

Begeistert von der Wildeshauser Innenstadt

Derzeit bieten die Italiener aus Twistringen 26 Sorten Eis an. „Wir machen auch vieles zum Mitnehmen“, sagt Fabricio Kozlovic. Neu im Angebot seien Bubble-Waffles, die besonders junge Menschen begeistern.

Die Kozlovics sind bereits nach wenigen Tagen sehr angetan von der Wildeshauser Innenstadt und den Kunden. „In der Stadt ist viel mehr Leben als in Twistringen. Es ist toll, dass wir jetzt hier sind“, schwärmt Mirela Kozlovic, die beim Service auf die Mithilfe ihrer Kinder zählen kann. Ihr sei aufgefallen, dass die Kunden in der Wittekindstadt zumeist gut gelaunt seien. „Wir haben uns sofort aufgenommen gefühlt“, fügt sie hinzu. Nun müssten die Leute nur noch mitbekommen, dass die Eisdiele wieder geöffnet habe.