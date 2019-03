Einstimmig gegen Müll

Die Innenstadt soll sauberer werden / Vorbildliche Bürger erhalten viel Lob

+ In Wildeshausen soll es schön aussehen. Neben vielen Abfalleimern (hier an der Huntestraße) gibt es bunten Blumenschmuck. Foto: Rohdenburg

Wildeshausen – Mit großer Einmütigkeit hat die Wildeshauser Politik am Donnerstagabend im Stadthaus Projekte auf den Weg gebracht, die zu weniger Müll in der Innenstadt, aber auch in den Außenbereichen führen sollen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfahl eine Reihe von Maßnahmen: eine zusätzliche Reinigungskraft für die Innenstadt und mehr Mülleimer an Stellen, an denen sie benötigt werden (beides auf Antrag der CDW), den Test von Pfandringen (Antrag der SPD), einen Sauger für die Beseitigung von Zigarettenkippen (Antrag der UWG) und die Einbindung zweier Wildeshauser in die Planung weiterer Aktionen durch die Stadt (Antrag der CDU).