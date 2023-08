Einsparung von 4.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid möglich: EWE Netz setzt auf CO2-neutrale Baustellen

Von: Marten Vorwerk

Ein akkubetriebener Minibagger im Einsatz auf der Testbaustelle in Friedeburg. © ewe netz

Akku statt Benzin: Das Versorgungsunternehmen EWE Netz will seine Tagesbaustellen, von denen es im Jahr 80.000 gibt, CO₂-neutral betreiben.

Landkreis Oldenburg – Bis zum Jahr 2035 will das Versorgungsunternehmen EWE Netz klimaneutral werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei Tagesbaustellen. Rund 80.000 beauftragt das Unternehmen pro Jahr für Hausanschlüsse in den Sparten Strom, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Die ausführenden Baudienstleister setzen dabei bislang vorrangig diesel- und benzinbetriebene Geräte und Fahrzeuge ein. Das will die EWE Netz ändern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Betroffen davon ist unter anderem auch der Landkreis Oldenburg.

Einsparung von so viel Treibhausgas wie 400.000 Bäume pro Jahr an Kohlenstoffdioxid binden können

Auf zwei Tagesbaustellen in Friedeburg im niedersächsischen Landkreis Wittmund hat die Firma testweise alle Baugeräte und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gegen akkubetriebene Geräte getauscht und sämtliche Daten erhoben. „Das lief super“, sagt Pressesprecher Alexander Jewtuschenko auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Lautstärke war viel geringer, zudem funktionierten die eingesetzten Geräte wie Minibagger, Rüttler, Elektrokompressor und E-Transporter einwandfrei.“

Die Arbeiter testen die akkubetriebenen Geräte auf der Baustelle. © Privat

Die Ergebnisse seien beeindruckend gewesen: „Mit dem Wechsel auf akkubetriebene Baugeräte lassen sich rund 50 Prozent der lokalen CO₂-Emissionen einsparen“, so Jewtuschenko. Das entspreche etwa 2 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr. Würden auch die Transportfahrzeuge elektrisch betrieben, ließen sich sogar sämtliche Emissionen vor Ort einsparen. Das entspreche rund 4 000 Tonnen CO₂. Das sei so viel Treibhausgas, wie 400.000 Bäume pro Jahr an Kohlenstoffdioxid binden können.

EWE Netz wirbt bei Baudienstleistern für akkubetriebene Geräte

Für sämtliche Gebiete der EWE Netz, auch für den Landkreis Oldenburg, seien die CO₂-neutralen Baustellen geplant. „Wir sind mit unseren Baudienstleistern in Gesprächen und werben bei ihnen dafür, in Elektro-Geräte zu investieren – auch im Landkreis Oldenburg, zum Beispiel bei der Firma Hermann Tönjes in Hude“, so Jewtuschenko. Konkret informiert EWE Netz ihre mehr als 80 Baudienstleister im gesamten Gebiet detailliert über die Ergebnisse des Projekts.

Vor allem für den Tausch alter oder die Anschaffung neuer Geräte sollen Akkugeräte für die Vertragspartner zur ersten Wahl werden. „Das ist unser Anspruch. Wenn Geräte nicht mehr funktionieren, sollen möglichst akkubetriebene Maschinen angeschafft werden“, sagt der Pressesprecher.

Für die Baudienstleister würde sich der Umstieg lohnen, schreibt die EWE Netz in der Mitteilung. „Je nach Gerät sind die Mehrkosten aufgrund niedrigerer Betriebskosten nach etwa sechs bis neun Jahren ausgeglichen. Auch der CO₂-Rucksack aus der Herstellung der Geräte ist nach circa 18 bis 230 Betriebsstunden wettgemacht, Ökostrom-Ladung vorausgesetzt. Zudem sind die Geräte deutlich leiser“, heißt es. Die wahrgenommene Lautstärke sei zehn bis 60 Prozent geringer.

„Wir wollen Vorreiter sein“, wird Stefan Schliemann, Leiter des Projektes, zitiert. „Deshalb kümmern wir uns darum, mit unseren Vertragsfirmen gemeinsam mehr CO2 einzusparen.“ mv