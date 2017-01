Einsatzkräfte begrüßen Pflicht zur Rettungsgasse bei Stau

Autofahrer müssen Platz machen

+ Bei Unfällen wie diesem zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorner Heide im Sommer 2016 sind die Retter darauf angewiesen, dass die Autofahrer eine Gasse für sie frei halten. - Archivfoto: van Elten

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Es ist ein Szenario, das viele Rettungskräfte kennen und fürchten: Ein schwerer Unfall ereignet sich auf der A 1, die Einsatzfahrzeuge fahren auf die Autobahn, kommen aber nicht voran, weil die Autofahrer keine vernünftige Rettungsgasse bilden.

Der Gesetzgeber hat die Straßenverkehrsordnung in dieser Hinsicht zum neuen Jahr präzisiert: Nun besteht die Pflicht, schon bei stockendem Verkehr eine freie Bahn zu bilden. Egal ob Einsatzfahrzeuge in Sicht sind oder nicht. Eine Entscheidung, die Feuerwehr, Polizei und Malteser begrüßen. Sie sind mehrmals pro Jahr auf der A 1 im unterwegs.

Rettungsgassen seien bisher verhältnismäßig schleppend gebildet worden, sagte Wildeshausens Ortsbrandmeister Hermann Cordes. Er verweist darauf, dass es schon des Öfteren zu abgefahrenen Spiegeln gekommen sei. Wenn die Autofahrer nicht genug Platz machen „muss man zudem entsprechend vorsichtig fahren“. Die Feuerwehr erhoffe sich von der Neuregelung eine Verbesserung der Situation.

Die Malteser kennen das Problem, auch wenn ihre Autos nur in etwa so breit wie ein VW Sprinter sind und sie daher leichter durchkommen als die Fahrzeuge der Feuerwehr, die mehr Platz brauchen. „Es gibt Fälle, wo man trotz Martinshorn auf der Autobahn steht und hupt. Das ist schon bitter“, sagte Thomas Siemer, Stadtbeauftragter der Malteser.

Trotzdem habe sich die Bereitschaft, eine Gasse zu bilden, zuletzt verbessert, so Siemer: „Es war schon mal schlimmer.“ In Notfällen würden die Malteser auf den Standstreifen ausweichen, das sei aber etwas unglücklich. „Wir halten ihn gerne frei.“ Siemer lobte die Lastwagenfahrer, die sich noch am besten an die Pflicht, den Weg frei zu machen, hielten: „Viele ziehen frühzeitig sehr weit nach rechts.“

Die Polizei verweist darauf, dass die Räumung einer Gasse kein zuvorkommendes Verhalten, sondern eine Pflicht ist. Andernfalls droht ein Verwarngeld von 20 Euro. „Wir kommen mit unseren Autos noch relativ einfach durch, aber manchmal ergeben sich schon haarsträubende Momente und wir verlieren einige Minuten“, sagte Polizeisprecherin Melissa Oltmanns. Fahrer reagierten teilweise unter Stress falsch oder hätten die Gasse geschlossen, nach dem ein Einsatzfahrzeug durch gefahren sei, dabei seien noch weitere unterwegs. Die Autofahrer seien zudem verpflichtet, neben dem Rettungskräften auch Pannen- und Abschleppdienste durchzulassen.