Einsatzbandbreite vom Großbrand bis zur Tierrettung

Tobias Müller (links) und Henrik Bock wurden in ihren Ämtern als Gerätewarte bestätigt. Ortsbrandmeister Hermann Cordes (rechts) gratulierte während der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus. - Foto: an

WILDESHAUSEN - „Nichts ist so facettenreich wie die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen“, stellte Bürgermeister Jens Kuraschinski während der Jahreshauptversammlung der Brandbekämpfer am Samstagabend im Feuerwehrhaus fest. Ortsbrandmeister Hermann Cordes hatte in seinem Jahresbericht erläutert, dass in 2016 „so ziemlich alles an Einsätzen dabei war, was eine Freiwillige Feuerwehr abarbeiten kann“: Brandeinsätze, darunter fünf Großbrände, Verkehrsunfälle, Umwelteinsätze, Sturmschäden, Personensuche, Tierrettung und Türöffnungen. „Mit insgesamt 133 Einsätzen war es kein ruhiges Jahr“, so Cordes.

Die Feuerwehr kam insgesamt auf 2 590 Einsatzstunden. Schon in der Neujahrsnacht waren die Kräfte zu einem Kellerbrand alarmiert worden – der erste Einsatz in 2016. „Der Januar endete mit 16 Einsätzen, und es sollte nicht ruhiger werden“, so Cordes. Zu den Großbränden zählten unter anderem ein Scheunenbrand in Düngstrup und das Hotel Gut Altona.

Cordes wies auch auf die hohe Zahl der Fehlalarme hin. 37 mal rückte die Feuerwehr aus, weil eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nur in sieben Fällen lag tatsächlich ein Kleinbrand vor. Eine große psychische Belastung sind die schweren Verkehrsunfälle, zu denen die Feuerwehr gerufen wird. In 2016 musste die Wehr zu 14 Verkehrsunfällen aurücken, acht davon mit eingeklemmter Person.

Die Kameraden absolvierten insgesamt 13 313 Dienststunden. Zusammen mit den Einsatz- und den Dienststunden der Jugendfeuerwehr kommt die Wehr so auf eine Gesamtstundenzahl von 20 076 Stunden. Das wären 10,38 Vollzeitstellen, die die Stadt beschäftigen müsste, wenn es die Freiwillige Feuerwehr nicht gäbe.

Mit Blick in die Zukunft freute sich Cordes bereits, dass „dies unsere letzte Jahreshauptversammlung an der Huntestraße sein sollte“. Der Arbeitskreis habe unzählige Stunden damit verbracht, das neue Feuerwehrhaus zu planen. „Wenn alles gut läuft, werden wir im Herbst in unser neues Domizil umziehen können“, so Cordes.

Ein Lob von ihm ging an die Jugendarbeit. In der Jugendfeuerwehr wurden über 4 000 Stunden geleistet, unter anderem bei Wettbewerben auf Kreis- und Bezirksebene sowie bei diversen Freizeitveranstaltungen. „Da unser Stadtjugendwart Frederik Kazuch sein Amt aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen abgegeben hat, bedanke ich mich bei ihm für die geleistete Arbeit“, so Cordes. „Seinem Nachfolger Simon Schmidt wünsche ich alles Gute.“

Kuraschinski betonte, wie dankbar er für die Arbeit der Feuerwehr sei und dass er stolz auf die Ehrenamtlichen sei. Er erzählte auch einige Anekdoten von seiner Funkerausbildung, die er 2016 bei der Feuerwehr absolviert hatte. Kreisbrandmeister Andreas Tangemann lud ihn gleich darauf ein, in diesem Jahr die theoretische Feuerwehrtruppmann-Ausbildung folgen zu lassen. „Erstmal nur die Theorie, wenn dann irgendwann der praktische Teil folgt, wär das ja auch noch ganz nett“, meinte Tangemann schmunzelnd.

Cordes lobte die „mittlerweile vertrauensvolle Zusammenarbeit“ von Rat, Verwaltung und Feuerwehr zur Planung und Umsetzung des Feuerwehrhauses. Auch Kuraschinski war sich sicher: „Auf euer Feuerwehrhaus werdet ihr noch stolz sein.“ In seinem Dank an die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr bezog Kuraschinski explizit auch die Schnell-Einsatz-Gruppe der Malteser mit ein, die die Kameraden der Feuerwehr bei ihren Einsätzen tatkräftig unterstützt. - an