„Gegenteil von Einsamkeit“: Schulleiter Jan Pössel beglückwünscht 141 Realschulabsolventen

Von: Marten Vorwerk

Die Absolventen der Realschule Wildeshausen laufen in die Aula ein. 141 junge Männer und Frauen schafften ihren Abschluss. © vorwerk

Der Schulleiter der Realschule Wildeshausen erzählt bei der Abschlussfeier die berührende Geschichte von Marina Keegan fordert seine Absolventen auf „das Leben jetzt zu leben“.

Wildeshausen – Ganz einfach hätte es Schulleiter Jan Pössel mit seiner Rede an die 141 Absolventen der Realschule in Wildeshausen am Freitag haben können, wie er selbst sagte: „Ein Befehl reicht: Hallo ChatGPT, schreib eine zehnminütige Abschlussrede für den Schulleiter einer Realschule“, gab er schmunzelnd Einblick in seine Gedankenwelt. Die Künstliche Intelligenz (KI) hätte ihm sicher eine Rede ausgespuckt. „Doch das abzulesen, was mir die KI vorgibt – nein, das bin ich nicht“, betonte er.

Abschlussfeier der Realschule in Wildeshausen: Rührende Rede von Schulleiter Pössel

Somit schrieb Pössel seine Ansprache an die Absolventen, von denen 62 den erweiterten Realschulabschluss erhielten, selbst. Er erinnerte sich dabei an Marina Keegan. Sie hatte 2012 an der ehrwürdigen „Yale University“ in New Haven (USA) den Abschluss mit der höchsten Auszeichnung geschafft. Ihr sei die Ehre zuteilgeworden, die Abschlussrede aller Absolventen zu halten. Sie sagte: „Wir haben kein Wort für das Gegenteil von Einsamkeit, aber wenn wir eins hätten, könnte ich sagen: Genau das will ich im Leben. Ich habe es gefunden und ich fürchte mich davor, es zu verlieren.“

Ganz allein stand Willjana Punke auf der Bühne und sang den Rihannas „Stay“ sowie „Auf uns“ von Andreas Bourani © Vorwerk

„Setzt euch Ziele und tut alles dafür, sie zu erreichen“: Schüler zu Tränen gerührt

Für Pössel seien das wunderbare Worte gewesen, die er an die Schüler weitergeben wollte. „Lebt euer Leben jetzt, setzt euch Ziele und tut alles dafür, sie zu erreichen“, sagte er und schob hinterher, dass die Worte Keegans wohl auch deswegen so viral gingen, weil sie nur fünf Tage nach ihrer Rede bei einem Autounfall ums Leben kam. Der eine oder andere Schüler war zu Tränen gerührt, als Pössel ihnen „genau das Gegenteil von Einsamkeit“ für ihr weiteres Leben wünschte.

Die Schulband performte bei der Abschlussfeier mehrere Songs. Unter anderem ein Hit von Sarah Connor. © Vorwerk

Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski leitete sein Grußwort mit dem Satz: „Heute habt ihr Grund zum Feiern“ ein. Das erste große Etappenziel des Lebens sei nun erreicht. Damit sprach er auch seine Tochter an, die mit unter den Absolventen saß. „Die Realschule hat euch vorbereitet. Macht jetzt das Beste daraus. Aber das Wichtigste ist: Behaltet euren Verstand und lasst euch nicht blenden.“

Druck von Tests und Prüfungen endlich vorbei: Realschüler in Wildeshausen verabschiedet

Die Schulsprecherin Nika Behrens erzählte erleichtert, dass der Druck der Tests, Klausuren und Prüfungen nun endlich abfalle. Die Schulband spielte Songs wie „Bedingungslos“ von Sarah Connor oder „Riptide“ von Vance Joy. Ganz alleine auf der Bühne performte Willjana Punke den Hit „Stay“ von Rihanna und abschließend passend zur Entlassungsfeier Andreas Bouranis „Auf uns“.

Für ihre guten schulischen Leistungen geehrt wurden Jeste Debicki (Notenschnitt 1,36), Lea Catarina Dullin (1,36) und Leif Moormann (1,43). Ida Plate bekam eine Auszeichnung für eine außergewöhnliche Leistung unter besonderen Umständen.