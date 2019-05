Wie aus einer Witzkanone

„Brummkreiselverein“ zeichnet Anneliese Tepe bei humorvoller Feier aus

+ Der „Spaß mit Daniel Kolloge“ war der absolute Höhepunkt des Abends. Fotos: Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. In diesem Verein ist alles anders – von kurios bis absurd: 1964 gründeten fünf Wildeshauser den „Brummkreiselverein“, der am Samstagabend sein 55-jähriges Bestehen im „Reitersaal“ in Wildeshausen feierte. Auch wenn die „Meister“ und „Jungfern“, wie sich die Mitglieder selbst nennen, ziemlich humorvolle Gesellen sind, widmeten sie sich neben vielen Witzen einem ernst gemeinten Thema. Der achte Träger des „Goldenen Brummkreisels“ sollte gekürt werden. 1985 hatte Irmapia Bahrenburg die erste derartige Auszeichnung entgegengenommen. Damit werden „besonders eindrucksvolle Verdienste in und um Wildeshausen öffentlich und damit manchmal erst bekannt gemacht“, heißt es zum Zweck des Preises. Und mit diesem darf sich nun auch Anneliese Tepe schmücken.