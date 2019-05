Eine Orgelpfeife zur „Traufe“

700 Paten gesucht

+ © Rohdenburg Neuer Pate für die Orgelpfeifen: Henrike Mildes (r.) informiert sich bei Rita Binke-Mastrangelo und Sandra Stolz (v.l.) nach der Taufe ihre Enkelsohnes. © Rohdenburg

Wildeshausen – Das Büro der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wildeshausen im Remter ist schon immer eine wichtige Anlaufstelle für Haupt- und Ehrenamtliche in der Gemeindearbeit gewesen. Seit rund zwei Wochen kommen dorthin aber auch Menschen, die noch nicht so oft dagewesen sind – oder schon lange nicht mehr in der Nähe der Kirche gesehen wurden. Sie wollen Paten für eine der 700 Orgelpfeifen des neuen Instrumentes im Gotteshaus werden.