Eine Nacht im Indianerreservat

Der Wildeshauser Gerold Gierse ist 3 744 Kilometer mit dem Rad durch Nordamerika gefahren

+ Gerold Gierse erkundete den Grand Canyon. Foto: Gierse

Der Wildeshauser Gerold Gierse ist wieder in der Kreisstadt angekommen. Hinter ihm liegt eine siebenwöchige, ereignisreiche, jedoch teilweise auch mühselige 3 744 Kilometer lange Fahrradtour von Calgary in Kanada bis Las Vegas in Texas. „Dies wird nicht meine letzte derartige Reise gewesen sein“, ist er sich sicher. Auch wegen der einzigartigen Erlebnisse auf der Strecke.