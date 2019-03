Eine Karte für alle Fälle

Präventionsrat verteilt Notfallkarten mit wichtigen Telefonnummern

+ Die Mitglieder des Präventionsrates werben für die Notfallkarte: Rolf Quickert, Imke Schmidt, Roni Moklaschi, Melanie Fotheringham und Martin Klinger (v. l.). Foto: Bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Ob mit einem mulmigen Gefühl alleine nachts auf dem Weg nach Hause, auf der Suche nach einer Apotheke, die auch nach Feierabend noch geöffnet hat, oder in einer tiefen seelischen Krise: Für Menschen mit diesen und anderen Problemen hat der Präventionsrat der Stadt Wildeshausen eine Notfallkarte herausgegeben, die wichtige Telefonnummern enthält. Zum Beispiel für das Heimwegtelefon, den Apotheken-Notdienst sowie die psychologische Beratungsstelle und die Telefonseelsorge. Die Notfallkarte informiert auch über gängige Nummern wie die der Polizei und Feuerwehr, genau wie über den Sperrnotruf für Bank- und Kreditkarten. Die Infos im Visitenkartenformat werden ab jetzt in Krankenhäusern, bei Ärzten, im Stadthaus und an anderen öffentlich zugänglichen Orten ausgelegt. Die Auflage beträgt 5 000 Stück. Und wenn das Projekt gut läuft, werden weitere Exemplare gedruckt.