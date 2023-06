Selbsthilfekontaktstelle betreut 40 Initiativen: Eine Gruppe gründen, ist nicht schwer

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Koordiniert die Aktivitäten der Selbsthilfekontaktstelle: Irma Hamann. © dr

Wildeshausen – Menschen in Not oder mit Problemen können sich gut selbst helfen – insbesondere dann, wenn professionelle Hilfe so schnell nicht zu bekommen ist. Im Landkreis Oldenburg gibt es seit dem 1. Januar 2021 die Selbsthilfe-Kontaktstelle unter dem Dach der Freiwilligen-Agentur Wildeshausen.

„Wir sind voll in die Corona-Phase gestartet“, zieht Ansprechpartnerin Irma Hamann eine Bilanz der ersten zweieinhalb Jahre. Von daher sei es auch nicht verwunderlich, dass sich viele Menschen in der ersten Zeit wegen psychischer Belastungen oder Erkrankungen gemeldet hätten. Erstaunlich findet es Hamann hingegen, dass sich bislang niemand an sie gewandt hat, der eine Selbsthilfegruppe wegen Long oder Post Covid gründen möchte.

In der ersten Zeit hatte Hamann zunächst den Kontakt zu den bestehenden Selbsthilfegruppen im Landkreis Oldenburg gesucht, um zu klären, ob dort Hilfe benötigt wird und die Gruppen noch offen sind für neue Mitglieder. Die erste Gruppe, die sie dann ganz neu mit auf den Weg gebracht hat, war die von Eltern von Kindern mit psychischen Erkrankungen.

Am Anfang steht oft ein Pressetext

„Das Gründen ist gar nicht so schwer“, sagt Hamann. Für die Anfangskoordination seien ihr Kollege Thorben Kienert und sie ja da. „Wir nehmen den Leuten vieles ab“, erklärt sie. Zudem hätte die Kontaktstelle mittlerweile reichlich Erfahrungen darin, wie man vorgeht, um eine Gruppe zu gründen. Am Anfang steht beispielsweise zunächst ein Pressetext, durch den nach weiteren Teilnehmern gesucht wird. Im Anschluss geht es daran, das erste Treffen zu organisieren, das problemlos in der Kontaktstelle am Mühlendamm abgehalten werden kann. Wichtig, so Hamann, sei auch das Wissen, dass der Gründer am Ende nicht noch der Gruppensprecher werden muss. „Jeder macht so viel wie möglich selber, aber die Gruppenmitglieder sollten sich untereinander koordinieren.“ Für spätere Treffen biete sich das Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen an. Dort gebe es insbesondere in den Abendstunden noch freie Zeiten und Räume.

„Mittlerweile habe ich Kontakt zu rund 40 Gruppen im Landkreis“, berichtet Hamann. Zu den Neugründungen gehörten beispielsweise eine Gruppe mit Angehörigen von Asperger-Erkrankten sowie von Menschen mit Partnern, die eine psychische Erkrankung haben. Im Landkreis gebe es aktuell auch vier Selbsthilfegruppen von Menschen mit Depressionen, drei davon treffen sich in Wildeshausen.

Selbsthilfegruppen können Geld bekommen

Die Gruppen werden von der Kontaktstelle nicht nur bei der Gründung betreut. Hamann kann auch Hinweise geben, wo die Mitglieder Geld für Referenten oder bestimmte Aktivitäten erhalten.

Die Kontaktstelle wird unter anderem vom Land und dem Landkreis finanziert. Zuschüsse für Gruppen gibt es beispielsweise auch von den Krankenkassen.

Im vergangenen Jahr hat die Kontaktstelle erste Seminare für Teilnehmer an Selbsthilfegruppen angeboten. „Da ging es um Meditation und Achtsamkeit sowie um intuitives Malen“, berichtet Hamann. Wichtig sei es, Strategien für den Umgang mit der Krankheit sowie für den Stressabbau zu erlernen.

Als neues Angebot veranstaltet die Kontaktstelle am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr einen offenen Treff im Haus der Generationen in Neerstedt. Dort sollen sich die Besucher ganz zwanglos über ihre Erfahrungen unterhalten können. Die Selbsthilfekontaktstelle ist montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und dienstags von 16 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 04431/7097585 zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.selbsthilfekontakstelle-lk-ol.org.