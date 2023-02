Schockmoment mit Folgen: „Ich habe einen Unfall gebaut. Die Frau ist tot“

Von: Dierk Rohdenburg

Schockanrufer am Telefon: Die Betrüger wirken nicht nur auf ältere Menschen ein, um sie mit schlechten Nachrichten zu bedrängen und Geld zu erbeuten. © Dpa

Eine 59-jährige Wildeshauserin berichtet, wie Telefonbetrüger sie fast um ihr Geld gebracht haben.

Wildeshausen – Regelmäßig gehen die Nachrichten durch die Presse, dass Menschen auf „falsche Polizisten“ hereingefallen sind und große Geldsummen verloren haben. Lange Zeit hat Gretel Neubauer aus Wildeshausen gedacht, dass sie auf solche Anrufe nicht hereinfallen würde, dass so etwas nur älteren Menschen widerfährt. Aber die 59-Jährige ist vor wenigen Tagen eines Besseren belehrt worden und schildert als Warnung, was sie erlebt hat:

Mein Mann Martin und ich sind namentlich im örtlichen Telefonbuch verzeichnet. Martin arbeitet als Landschaftsgärtner und ist oft nicht telefonisch erreichbar.

Ich bin eine rational denkende Frau, eher kritisch als leichtgläubig – so dachte ich.

Am vergangenen Montag kam unvermittelt ein Anruf. Es war Martin. Er war völlig verzweifelt und aufgelöst. Weinend sagte er: „Gretel, ich habe einen Unfall gebaut. Sie ist tot, die Frau ist tot! Ich bin bei der Polizei, und sie wollen mich nicht gehenlassen!“

Panik nach Gewimmer am Telefonhörer

Panik stieg in mir auf. So hatte ich meinen Mann noch nie gehört. In meinem Kopf begann ein Gedankenkarussell: Das verkraftet er nicht, da kommt er nie drüber weg.

Nun übernahm ein Polizist mit sehr ruhiger Stimme das Gespräch und klärte mich über den Unfallvorgang auf, dass eine ältere Frau verstorben wäre und die jüngere mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mein Mann, der Unfallverursacher, sei in Polizeigewahrsam und könnte nur durch eine Kaution von 80.000 Euro ausgelöst werden.

Das war der Zeitpunkt, an dem ich normalerweise ausgestiegen wäre. Aber mein logischer Verstand war durch die ersten Schrecksekunden nicht aktivierbar. Ich gab meine Handynummer preis, woraufhin ich von einem vermeintlichen Rechtsanwalt über das weitere Prozedere aufgeklärt wurde. Mit Martin konnte ich nicht erneut reden, da es ihm angeblich so schlecht ging, dass sich der Notarzt und ein Psychologe um ihn kümmerten. Ich wurde aufgefordert, sämtliche Barschaften und Wertsachen aufzulisten, Geld bei der Bank abzuheben. Ein weiteres Gespräch mit einer Frau Röder vom Amtsgericht kam auch noch hinzu. Ich sollte nach Oldenburg fahren, um beim Gericht meinen Mann sozusagen auszulösen.

Glücklicherweise fährt sie zur Polizei

Es ist unglaublich, aber ich saß wirklich zitternd mit meiner Handtasche voller Wertsachen im Auto, um in Richtung Bank zu fahren. Erst durch diesen Szenenwechsel war ich in der Lage, die Situation realistisch zu sehen. Ich bin zur Polizei gefahren.

Es ist unvorstellbar, wie groß mir meine Scham über mein Handeln war, aber egal, wie peinlich es mir ist, habe ich doch vieles dazugelernt: In Panik mache ich die hirnlosesten Sachen; es gibt unmoralisch-rücksichtslose Trickdiebe, die immer gewieftere Situationen kreieren. Eine Kaution müssen nur Menschen zahlen, die keinen festen Wohnsitz haben oder Schwerverbrecher sind.

So, nun hat unsere Bank eine Schließfachkundin mehr. Mein Mann und ich erfreuen uns bester Gesundheit und sind um eine Erfahrung reicher.

Es trifft nicht nur alte, isolierte Menschen

Ich erzähle meine Geschichte, um zu verdeutlichen, dass es nicht nur alte, isolierte Menschen treffen kann, und ich gehe davon aus, dass ich gewappnet gewesen wäre, hätte ich von so einem Anruf vorher schon einmal gehört. Ich habe bereits zwei Enkeltrickanrufe erhalten, die ich kopfschüttelnd abgewiesen habe. Nur die angebliche Stimme meines Mannes war der Türöffner für mein kopfloses Handeln.