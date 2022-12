Einbruchsserie in Wildeshausen: Erneut über die Terrasse eingedrungen

Von: Dierk Rohdenburg

Einbruchsserie in Wildeshausen: Oft kommen die Täter durch die Terrassentür. © Imago/Jochen Tack

Wildeshausen – Acht Einbrüche in knapp zwei Wochen meldet die Polizei aus Wildeshausen. Zuletzt war ein Einfamilienhaus am Kieselweg in Wildeshausen Ziel der Täter.

Die Unbekannten drangen im Zeitraum von Mittwoch, 30. November, 15 Uhr, bis Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr durch eine rückwärtige Terrassentür ins Haus ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Angaben zum Diebesgut kann die Polizei noch nicht machen. Personen, die Hinweise in Bezug auf die Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 bei der Polizei zu melden.

Weitere Einbrüche in der Kreisstadt:

Unbekannte Personen sind am Dienstag, 29. November, an der Otto-Hahn-Straße in Wildeshausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit von 15:30 bis 19 Uhr verschafften sie sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Geld und Schmuck.

Am Freitag, 25. November, waren Unbekannte gegen 3.30 Uhr in die Marktapotheke an der Westerstraße in Wildeshausen eingebrochen. Sie verschafften sich über eine Nebeneingangstür Zugang zum Verkaufsraum der Apotheke. Nach der Absuche der Räume, verließen die Täter die Apotheke ohne Diebesgut.

Einbruch bei der Himmelsthür

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. November, verschafften sich unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verwaltungsgebäude der Diakonie Himmelsthür an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen. Bei der Suche nach Wertgegenständen fanden sie unter anderem Geld und Mobiltelefone.

Einbruch in die Zana-Apotheke

Diebe haben am Mittwoch, 23. November, gegen 23.20 Uhr die Schiebetür am Eingang der Zana-Apotheke am Mühlendamm in Wildeshausen aufgehebelt. Dabei ging allerdings der Alarm los. „Vermutlich hielt sie die ausgelöste Alarmanlage von einer weiteren Tatbegehung ab. Diebesgut erlangten sie nicht, der Schaden an der Tür war aber beträchtlich“, berichtet die Polizei, ohne Summen zu nennen.

Weitere Einbrüche gab es davor in ein Mehrfamilienhaus an der Hermann-Ehlers-Straße und in ein Reihenhaus ander Deekenstraße in Wildeshausen.