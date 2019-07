Einbrecher stehlen Instrumente - sie tauchen auf Spielplatz wieder auf

Einbrecher haben mehrere Instrumente des Gymnasiums in Wildeshausen gestohlen und sie später auf einem nahen Spielplatz abgelegt. Ein dort gefundenes Cello machte die Polizisten der Stadt auf die Tat aufmerksam.

Wildeshausen - Eine ehrliche Finderin hatte ein Cello als Fundsache am Freitagmorgen bei der Polizei in Wildeshausen abgegeben, heißt es in einer Meldung der Beamten. Das Instrument habe sich auf dem Spielplatz an der Platanenstraße in Wildeshausen befunden, teilte die Frau mit. Die Polizisten ordneten das Cello schnell dem Gymnasium Wildeshausen zu.

Da es sich bei einem Cello um eine eher untypische Fundsache handelt, wurde eine Polizeistreife zur Überprüfung des Gymnasiums entsandt. Die Beamten stellen fest, dass sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der Schule verschafft haben. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist noch nicht geklärt.

Eine weitere Suche auf dem nahegelegenen Spielplatz förderte weitere Musikinstrumente zutage. Diese wurden allesamt sichergestellt. Die Polizeibeamten vermuten, dass die Tatzeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag liegt.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden von der Polizei gebeten, sich bei den Beamten in Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

kom