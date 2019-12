„Einbruch“ ins Feuerwehrhaus

Unbekannter lässt Schokoladenfiguren zurück / Zeugen sollen sich nicht melden

+ Der unbekannnte „Eindringling“ hinterließ Schokoladenfiguren. Foto: ertelt

Wildeshausen – Eine ungewöhnliche Pressenachricht veröffentlichte die Feuerwehr Wildeshausen am Freitag: Offenbar habe sich in der vergangenen Nacht eine unbekannte Person Zutritt zum Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch verschafft, hieß es in der Notiz. Bemerkt worden sei das Eindringen bereits in der Frühe durch Ortsbrandmeister Lutz Ertelt. Doch alle Befürchtungen hätten sich in Nichts aufgelöst, als Ertelt festgestellt habe, dass nichts gestohlen worden sei. Ganz im Gegenteil. Am Ort des Gerschehens fand Ertelt Habseligkeiten des „Einbrechers“; Auf den Spinden aller Feuerwehrkameraden hatte der Unbekannte Nikoläuse aus Schokolade aufgestellt.