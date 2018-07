Grad - Während sich im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL die Gäste stritten und anzickten, spielte sich der wirkliche Krimi auf dem Hof von Bauer Uwe Abel in Grad ab. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, sind Einbrecher auf das Grundstück vorgedrungen und haben Arbeitsgeräte im Wert von rund 700 Euro gestohlen.

Möglicherweise dachten die Diebe tatsächlich, dass sich der Landwirt mit seiner Frau Iris im „Sommerhaus der Stars“ in Portugal befand. Dem war allerdings nicht so. Bei der Sendung handelt es sich um eine Aufzeichnung. Und so absolvierte Abel am Montagabend keineswegs als Esel verkleidet einen Parcours, sondern war bereits wieder in Deutschland.

„Nicht einmal der Schäferhund hat angeschlagen“, ärgerte sich Uwe Abel am Tag nach dem Einbruch. Die Diebe hätten Makita-Arbeitsgeräte wie eine Schlagbohrmaschine, einen Bohrhammer und eine Heckenschere mitgenommen.

Groß aufregen mochte sich der durch die Sendung „Bauer sucht Frau“ zu Prominenz gelangte Landwirt aber nicht. „Ich bin relaxt. Ändern kann man es eh nicht mehr“, meinte er. Große Hoffnung, sein Eigentum zurückzubekommen, hat er nicht. „Es ist utopisch, dass man die erwischt.“ Die Polizei Wildeshausen nimmt Hinweise zum Diebstahl unter Telefon 04431/9410 entgegen.

bor