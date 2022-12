Einbrecher werfen Scheibe einer Wildeshauser Bar ein

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Wildeshausen. © dpa/Friso Gentsch

Wildeshausen – Bislang unbekannte Personen sind am Montag in eine Bar in der Wildeshauser Innenstadt eingebrochen.

Laut Polizeibericht hörte eine Zeugin gegen 2.25 Uhr einen Knall und beobachtete aus dem Fenster zwei Täter, die eine Fensterscheibe der Bar am Westertor eingeworfen hatten. Durch das zerstörte Fenster drangen sie ins Innere vor, wo sie aber nach bisherigem Stand erfolglos nach Wertgegenständen suchten. Anschließend flüchteten sie in Richtung des Walls. Wer weitere Hinweise zu den flüchtenden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldung aus dem Landkreis Oldenburg

Zu einem schweren Unfall kam es zudem am Sonntag gegen 15.50 Uhr in der Gemeinde Wardenburg.

Eine 23-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit einem VW die Straße „Holgenmoor“ in Richtung Littel. Auf winterglatter Fahrbahn geriet sie ins Schleudern, kam mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 15.000 Euro beziffert wurde.

Falsche Polizisten in Wildeshausen

Am Samstagabend kam es in Wildeshausen zu zahlreichen Anrufen von falschen Polizeibeamten. In den meist gleichgelagerten Fällen wird von angeblichen Einbrüchen mit Täterfestnahmen in der Nachbarschaft berichtet. Die Angerufenen werden immer zu Wertgegenständen und Bargeld ausgefragt, das dann aus Sicherheitsgründen an die angeblichen Polizeibeamten übergeben werden soll. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass sie am Telefon niemals über Straftaten informiert und keine Informationen über Vermögen verlangt. Im Zweifel sollte mit der zuständigen Polizeidienststelle Kontakt aufgenommen werden.