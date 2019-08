Wildeshausen – Ein Besteckset haben Einbrecher am Mittwoch zwischen 0.30 und 4.45 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Königsberger Straße in Wildeshausen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, waren die Kriminellen durch ein zuvor zerstörtes Fenster ins Gebäude eingedrungen. Die Schadenshöhe wurde mit 300 Euro angegeben. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04431/941115 melden können.