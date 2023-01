Einbrecher in Wildeshausen und Harpstedt: Gold gestohlen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bei einem Einbruch in Harpstedt wurde Gold gestohlen. © dpa

Wildeshausen – Zwei Einbrüche vermeldet die Polizei aus Wildeshausen und Harpstedt. Unter anderem wurde dabei Gold gestohlen.

Hier die Berichte: In der Zeit von Donnerstag bis Freitag verschaffte sich eine unbekannte Person durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Kolberger Straße in Wildeshausen. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Der Einbrecher erbeutete unter anderem ein Handy.

Wer verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Harpstedt: Gold gestohlen

Am Freitag ist zudem eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Harpstedt eingebrochen. Zwischen 9.15 und 10.45 Uhr drang sie an der Straße Südfeld über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus ein. Der Einbrecher stahl einen kleinen Goldbarren und einen Steinkrug. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

Weitere Polizeimeldung aus dem Landkreis Oldenburg:

Ein 19-jähriger und 18-jähriger Mann fuhren am Freitag mit Crossmaschinen durch den Ortsteil Ortholz in Groß Ippener, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Die Polizisten aus Wildeshausen hielten die beiden jungen Männer gegen 16 Uhr an und kontrollierten sie. Dabei fiel auf, dass die Fahrer keinen Führerschein hatten. Zudem waren beide Crossmaschinen nicht versichert. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden jungen Erwachsenen ein.

Zu einem Einbruch kam es auch in Delmenhorst: In der Zeit vom 1. Dezember bis zum 20. Januar brachen unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Klostergarten“ in Delmenhorst auf. Aus den Räumen wurden ein Sony Flachbildfernseher und mehrere Parfümflaschen entwendet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.