Einbrecher in Wildeshausen und Großenkneten

Von: Dierk Rohdenburg

Erneut hat es die Polizei mit Einbrüchen in Wildeshausen und Großenkneten zu tun bekommen. © dpa

Wildeshausen – Die Polizei meldet zwei Einbrüche in Häuser in Wildeshausen und Großenkneten. In beiden Fällen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Geld.

In Wildeshausen brachen die Täter am Mittwoch in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sophie-Scholl-Straße ein. Sie hebelten auf der Rückseite des Gebäudes eine Tür auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und nahmen Schmuck und Geld mit.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Mittwoch, diesmal in der Zeit von 14.15 bis 17.15 Uhr, hebelten Unbekannte in Großenkneten ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Straße „Zum Hogenbreden“ auf. Sie fanden auch hier Schmuck und Geld.

Zwei Männer überfallen in der Nacht einen Bäcker in Sandkrug mit Schusswaffe

Zwei Männer haben zudem am Mittwoch einen Raub auf eine Bäckerei in Sandkrug verübt und Geld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Männer betraten gegen 3.30 Uhr den zu diesem Zeitpunkt unverschlossenen Verkaufsbereich der Bäckerei am Mühlenweg. Nachdem sie vom Betreiber angesprochen wurden, zog einer der beiden eine Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte der Mann den Betreiber zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem sie einen geringen Betrag erhielten, verließen sie das Geschäft über den Mühlenweg in Richtung Ortsausgang.

Der Betreiber beschrieb die beiden männlichen Täter als ungefähr 35 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Einer war kräftig, hatte eine Glatze und sprach mit sächsischem Akzent. Er trug dunkle Oberbekleidung und Jeans. Der andere Täter war schlanker und mit einer Jeans und einer Bomberjacke mit einem Harley Davidson Aufdruck bekleidet. Er trug seitlich eine kleine Umhängetasche.