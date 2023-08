Einbrecher in die St.-Peter-Schule kommen durchs Fenster

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Unbekannte Täter sind am Wochenende in die St.-Peter-Schule in Wildeshausen eingebrochen.

Sie drückten laut Polizeibericht in der Zeit vom Samstag um 4 Uhr bis Sonntag um 15 Uhr ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Später hebelten sie Türen auf, durchsuchten die Räume und stahlen Geld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 1 650 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher werfen Fenster ein

In der Zeit von Donnerstag, 24. August, 20 Uhr, bis Sonntag, 27. August, 14:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Bahnhofsweg in Großenkneten aufzuhebeln. Da dies misslang, wurde mittels eines Steines ein Fenster eingeworfen, um in das Haus zu gelangen. Etwaiges Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.