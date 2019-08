Einbrecher in Harpstedter und Wildeshauser Kirchenbüro

Die Täter drangen ins Kirchenbüro an der Sägekuhle in Wildeshausen (rechts) ein.

Wildeshausen/Harpstedt – Gleich zwei Einbrüche in Kirchenbüros meldet die Polizei am Mittwochabend. Danach drangen die Unbekannten in Wildeshausen und in Harpstedt in die Gebäude der evangelisch-lutherischen Kirchen ein. In Wildeshausen holten sie sich eine größere Menge Geld.

Laut Polizeibericht hebelten die Täter in der Nacht zu Mittwoch (von 19.15 bis 8.30 Uhr) ein Fenster des Kirchenbüros an der Sägekuhle auf. Sie durchsuchten die Räume, brachen Schränke auf und stießen auf Geld. Den Schaden beziffert die Polizei auf 2.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter Tel. 04431/941115 bei der Polizei in Wildeshausen melden.

Das gilt auch für Bürger, die etwas zu dem Einbruch in das Kirchenbüro der Harpstedter Gemeinde sagen können. Dort drangen die Unbekannten in der Zeit von Dienstag um 10 Uhr bis Mittwoch um 16 Uhr in die Räume ein. Sie hatten zuvor das Fenster geöffnet und waren so in das Amtszimmer an der Kirchstraße gelangt. Dort durchsuchten sie die Räume und brachen eine Tür auf. Letztlich flüchteten die Täter jedoch ohne Beute. Den Schaden beziffert die Polizei hier auf 300 Euro.

Erst vor Kurzen hatten Unbekannte die Alexanderkirche beschmiert. Der Schriftzug wurde in der Nacht zum 11. August rechts neben dem Haupteingang aufgebracht, hieß es von der Kirche. Das Gotteshaus liegt bekanntlich gegenüber der Polizeiwache an der Herrlichkeit, was die Täter augenscheinlich nicht abschreckte. Offenbar wurde ein ähnlicher Schriftzug an einem Privathaus an der Harpstedter Straße festgestellt.