Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Wildeshausen – Die Polizei in Wildeshausen vermeldet erneut Einbrüche in Wohnhäuser. Sie wurden am Dienstag im Landkreisgebiet verübt – unter anderem auch in der Kreisstadt, und es werden Zeugen gesucht.

Laut Bericht der Polizeipressestelle verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 16.15 bis 19.10 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße „Schaftrift“ in Wildeshausen. Sie stahlen Schmuck und Uhren, deren Wert derzeit noch unbekannt ist. Die Täter wurden vermutlich von der Hausbewohnerin gestört und flüchteten anschließend unerkannt.

Einbruch in Postagentur

In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Postagentur an der Hauptstraße in Hatten ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Zurzeit ist laut Polizeibericht unbekannt, ob Diebesgut erbeutet werden konnte. Der Schaden am Fenster wird auf 500 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Anwohner hatte in der Zeit zwischen 1 und 2 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, sodass die Polizei nun Zeugen sucht, die in dieser Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Sie sollten sich unter Tel. 04431/9410 melden.

Durch Terrassenfenster eingestiegen

Ebenfalls am Dienstag hebelten in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Wittekindstraße in Ganderkesee auf und gelangten so ins Innere. Dort stahlen sie Schmuck, dessen Wert derzeit noch unbekannt ist.

Ein weiterer Bericht der Polizei über Vorfälle am Dienstag: Verkehrsteilnehmer meldeten um 18.45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Bauerschaft Glane. Sie hatten dort einen Wagen entdeckt, der offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit Bäumen kollidiert war. Der 51-jährige Autofahrer aus Wildeshausen war unverletzt.

Zwei Promille in der Atemluft

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten aus Wildeshausen bei dem Unfallverursacher, der ursprünglich in Richtung Heinefelde unterwegs gewesen war, starken Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht einer Alkoholbeeinflussung, denn er ergab einen Wert von zwei Promille. Dem Mann musste somit eine Blutprobe entnommen werden. Der Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.