Einbrecher durchsuchen Wohnhaus in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa/Friso Gentsch

Die Polizei meldet aus Wildeshausen einen Einbruch in ein Einfamilienhaus und eine Unfallflucht aus Kleinenkneten.

Am Freitag in der Zeit zwischen 11.45 und 20.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mergelgrund. Das Wohnhaus wurde nach Angaben der Polizei während der Abwesenheit der Bewohner vollständig durchsucht. Über mögliches Diebesgut und die Höhe des verursachten Schadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/9410, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Kleinenkneten

Ebenfalls am Freitag, diesmal in der Zeit von 6.40 bis 16 Uhr, wurden im Bereich der Ortsdurchfahrt Kleinenkneten (L882) ein Metallzaun und ein Pfeilwegweiser beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird laut Polizeibericht von einem Verkehrsunfall ausgegangen, von dem sich der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt entfernt hat. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 750 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Zu einem Unfall mit 3.000 Euro Schaden kam es am Freitag in Ganderkesee. Gegen 10.35 Uhr beabsichtigte eine 34-Jährige aus Ganderkesee, mit ihrem Auto aus dem Schlattenweg nach links auf den Brüninger Weg abzubiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines bevorrechtigten 47-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der 47-Jährige leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Naturfreundehaus

Unbekannte Personen sind bereits am Mittwoch in das Naturfreundehaus in Stenum eingebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In der Zeit von 6.30 bis 12.15 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe des Hauses an der Straße „Steenhafer Berg“ ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten etwas Bargeld und elektronische Geräte.