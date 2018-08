Einblicke in den Wildeshauser Speicher

Denkmalstag mit einer Premiere

+ © dr Die Gästeführer mit Verwalterin Birgit Gebken (l.) auf dem Balkon des alten Speicherhauses an der Grünen Straße 4. © dr

Wildeshausen - Der Tag des offenen Denkmals bietet am Sonntag, 9. September, in Wildeshausen eine Premiere. Erstmalig und möglicherweise auch einmalig haben die Besucher die Gelegenheit, den sanierten Wildeshauser Speicher an der Grünen Straße 4 zu besichtigen. Das 200 Jahre alte Denkmal gehört Timo Poppe und wurde zwei Jahre lang liebevoll renoviert. Nun ist es ein Ferienhaus – das aber am Denkmalstag nicht vermietet ist.