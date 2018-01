Einblick in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung

Sechs Firmlinge sammeln Erfahrungen

+ © Barbara Wündisch-Konz In der Kapelle trafen sich die sechs Firmlinge (Mitte), Beschäftigte der Tagesförderung, die FSJlerinnen Jana Tran (l.) und Carina Hülsemeyer (r.), Mitarbeiterin Heidrun Ebbers (2. von links) und Pastoralassistent Christopher Waide (3. v.l.). © Barbara Wündisch-Konz

Wildeshausen - Clara, Frieda, Sonja, Antonia, Lea und Alina – sechs Schülerinnen haben in den vergangenen Tagen einige Erfahrungen in den Tagesförderstätten der Diakonie Himmels-thür in der Kreisstadt gesammelt. „Das war mal was Neues. Das haben wir so noch nicht gehabt“, sagt Clara. „Es ist sehr interessant. Wir haben mit den Menschen Musik gemacht, getrommelt, gebastelt und gebacken“, ergänzt Frieda.