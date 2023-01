Ein- und Zweifamilienhäuser kosten im Landkreis Oldenburg weiter viel Geld

Von: Dierk Rohdenburg

Ein- und Zweifamilienhäuser sind im Landkreis Oldenburg begehrt – und recht teuer. © dpa

Landkreis – Die Preisentwicklung für gebrauchte Wohnimmobilien hat sich im Landkreis Oldenburg nach Angaben der Landesbausparkasse Nord deutlich beruhigt. Aber die Preise sind hoch.

Damit folgt die Entwicklung dem Trend im Land Niedersachsen, wenn auch die Statistik für manche heimischen Kommunen starke Ausschläge aufweist.

Die aktuellen Immobilienmarktdaten für Niedersachsen hat das Institut empirica im Auftrag der LBS ermittelt. Grundlage sind die Angebote in Online-Portalen und in den Tageszeitungen im dritten Quartal 2022. Nicht genannt wird die Zahl der ausgewerteten Angebote, sodass bei geringen Daten überdurchschnittliche Steigerungen oder Abschläge verzeichnet werden können.

Laut LBS stiegen die Angebotspreise für Häuser und Wohnungen im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum durchschnittlich um fünf Prozent. 2021 hatte die Steigerungsrate noch mehr als doppelt so hoch gelegen.

Preise im Landkreis Oldenburg hoch

Die nun für den Kreis Oldenburg ermittelten Angebotspreise werden bei vielen Kaufinteressenten wohl nicht gerade für Begeisterung sorgen. Sie liegen meist klar über dem Landesdurchschnitt. Während der Durchschnittspreis für gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser in Niedersachsen im dritten Quartal bei 360.000 Euro lag, wurden in diesem Zeitraum im Landkreis Oldenburg im Mittel 395.000 Euro aufgerufen. Das ist zwar viel, laut Erhebung aber bereits eine Preisminderung gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um ein Prozent.

Auch Reihenhäuser und Doppelhaushälften teurer

Teurer wurden im Landkreis jedoch andere Immobilienklassen: Reihenhäuser und Doppelhaushälften verteuerten sich um vier Prozent auf durchschnittlich 329 .000 Euro (in Niedersachsen waren es im Mittel 310.000 Euro). Und gebrauchte Eigentumswohnungen kosteten im Kreis Oldenburg durchschnittlich 189.000 Euro, das ist ein Plus von acht Prozent. Niedersachsenweit lag das Mittel bei 199.000 Euro.

Gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser kosteten laut Statistik in Dötlingen 349.000 Euro, in Ganderkesee 423.000 Euro (sechs Prozent mehr), in Großenkneten 375.000 Euro (sechs Prozent), in Harpstedt 360.000 Euro und in Hude 450.000 Euro (beide unverändert). Deutliche Ausschläge verzeichnete die LBS für die Gemeinde Hatten. Dort kostete die Immobilie durchschnittlich 415.000 Euro (13 Prozent mehr). In Wardenburg lag der Preis bei 413.900 Euro (zwölf Prozent mehr). Einen deutlichen Ausschlag nach unten gab es laut Statistik in Wildeshausen. Dort wurde das Ein- und Zweifamilienhaus mit 397.450 Euro gehandelt – 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

LBS rechnet mit Marktberuhigung

„Nachdem die niedrigen Zinsen die Nachfrage und damit die Immobilienpreise immer weiter angeheizt haben, erleben wir jetzt eine Beruhigung des Marktes“, erklärt Maik Jekabsons, Vertriebsvorstand der LBS Nord. „Wir gehen aber davon aus, dass es sich um eine langsame Preisnormalisierung handelt, denn das Interesse an gebrauchten Immobilien ist weiter hoch.“