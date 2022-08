Die Trockenheit ist bereits ein Dauerthema

Von: Gero Franitza

Der Teich an der Huntebrücke am Pestruper Moor: Hier lässt sich gut erkennen, wie weit das Schilf aus dem niedrig stehenden Wasser ragt. Der deutlich erkennbare, helle Bereich am Stamm wäre sonst zumeist von Wasser bedeckt. © Kramer

Landkreis/Wildeshausen – Rhein, Elbe und Donau führen viel zu wenig Wasser. Doch ausbleibende Niederschläge und anhaltende Hitze machen nicht nur den großen Flüssen zu schaffen. Auch im Landkreis Oldenburg sinken die Pegel, manche Gewässer trocknen sogar aus. Das bestätigt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) auf Anfrage unserer Zeitung. „Auch im Landkreis Oldenburg sind aufgrund der allgemeinen Wetterlage generell sehr niedrige Wasserstände zu vermelden“, bestätigt Pressesprecherin Bettina Dörr nach Rücksprache mit ihren Fachkollegen. „Die Pegel Holzkamp für die Delme und Huntlosen für die Hunte belegen dies aktuell.“

Darüber hinaus seien einige Oberläufe von Gewässern wie dem Hageler Bach (Bereich Großenkneten) und dem Siekgraben (Nebengewässer der Ochtum) derzeit trockengefallen. Bis Ende der Woche seien einige Niederschläge in den Einzugsgebieten vorhergesagt gewesen. Wenn diese wie vorhergesagt eintreten und auch länger anhalten, werden sie für Entspannung sorgen. Gleichwohl: „Kurze heftige Sommerregen können die Situation eher verschlimmern, da sie Sedimente und Nährstoffe in die Gewässer spülen, was zu Sauerstoffzehrung führen kann“, so Dörr.

Dennoch sei es grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, wenn Gewässer während einer Hitzephase einmal austrocknen. „In den Sommermonaten haben wir in den genannten Gewässern regelmäßig Niedrigwasser. In heißen und insbesondere in trockenen Sommern fallen diese Gewässer auch bereits in den Oberläufen trocken“, so die NLWKN-Mitarbeiterin. Doch habe sich die Lage inzwischen verändert: „Diese Situation hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verschärft“, sagt sie.

Die Hunte zwischen Moorbek und Dötlingen: Hier lassen sich Kanus im niedrigen Wasser per Hand anschieben. Der Pegel des Flusses (gemessen in Huntlosen) lag am Sonntag nur zwei Zentimeter über dem bisherigen Tiefststand aus 2019 von 2,81 Meter. © Franitza

Der Entwicklung gegenzusteuern sei, wenn überhaupt, nur bedingt möglich: „Die Akteure wie Landkreise und Verbände haben leider wenig Eingriffsmöglichkeiten“, so Dörr. Dort, wo Gewässerabschnitte von Regelanlagen beeinflusst werden, versuche man in Trockenphasen, Wasserstände durch kontrollierte Abgabe oder Stauhaltung positiv zu beeinflussen. „Kommt es zu einem Fischsterben, bleiben oftmals nur lokale Nothilfemaßnahmen wie die Zuführung von Sauerstoff, die Umsiedlung der Fische in sauerstoffreichere Gewässer oder eine Wasserzuleitung“, weiß Dörr. Es gelte, die Oberflächengewässer resilienter gegen die Folgen des Klimawandels zu machen, indem ihre strukturelle Vielfalt entwickelt wird. Eine einfache, aber in diesem Kontext wichtige Maßnahme sei es etwa, die Beschattung der Gewässer durch die Pflanzung von Ufergehölzen zu fördern.

Das Thema Wassermengenmanagement sei für den NLWKN „ein wichtiges Zukunftsthema“. Dabei geht es darum, das wertvolle Wasser klug zu managen und zurückzuhalten. Dabei gelte es, mehr als ein Ziel im Blick zu behalten: „Es gilt nicht ,entweder Schutz vor Binnenhochwasser oder Vorsorge für Trockenzeiten‘, sondern beides gemeinsam ist entscheidend zur Anpassung an die Folgen des weltweiten Klimawandels.

Der NLWKN analysiere derzeit genau, wie sich die der Klimawandel auf die Hydrologie Niedersachsens konkret auswirkt. Das Umweltministerium fördere aktuell Vorhaben zur Neuausrichtung des Wassermengenmanagements und des klimafolgenorientierten Ausbaus von Infrastrukturen der Wasserversorgung und -nutzung.