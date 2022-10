Ein Blick in die Geschichte: Als Wildeshausen eine Stadt wurde

Von: Ove Bornholt

Einblick in die Geschichte: Der Historiker Klaus Schultze referierte über die Entstehung der Stadt Wildeshausen. Im Hintergrund ist eine Urkunde des Bremer Erzbischofs zu sehen, mit der der rechtliche Status noch einmal aufgewertet wurde. © bor

Wildeshausen ist die älteste Stadt im Oldenburger Land. Aber warum eigentlich? Der Historiker Klaus Schultze hat sich auf Spurensuche begeben.

Wildeshausen – Dass sich Wildeshausen die älteste Stadt im Oldenburger Land nennen kann, ist wohl auch dem Aufstand der Stedinger Bauern in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu verdanken. Denn beim Kreuzzug des Erzbistums Bremen gegen die vom Papst zu Ketzern erklärten Stedinger in der Wesermarsch ließ so mancher Adeliger der Häuser Oldenburg-Wildeshausen und Lippe sein Leben.

Beide übten damals die Herrschaft in der Stadt aus. „Beide Familien waren dynastisch geschwächt. Das blieb nicht ohne Folgen“, stellte Klaus Schultze am Mittwochabend bei seinem Vortrag „Recht uns Stadt: Die Stadt hat Recht“ einen direkten Bezug zu Wildeshausen her. In der Reihe „Geschichte im Rathaus“ ging es darum, wie Wildeshausen im 13. Jahrhundert zur Stadt geworden ist.

Adelige Familien verloren Einfluss

Vor rund 30 Zuhörern referierte Schultze, selbst studierter Historiker und Stadtratsmitglied, anhand eines Textes von Albrecht Eckhardt. Letzterer ist ein ausgewiesener Kenner der Wildeshauser Geschichte und ließ sich den Vortrag nicht entgehen. In einer knappen Stunde zeigte Schultze auf, dass es kein genaues Datum für die Stadtwerdung Wildeshausens gibt. Zwar wurde die „Verleihung der Stadtrechte“ durch den Bremer Erzbischof im Jahr 1270 in den vergangenen Jahren immer mal wieder gefeiert, schließlich ist das Datum 750 Jahre her, also ein „runder Geburtstag“. Aber Schultze machte deutlich, dass sich der Prozess, bis Wildeshausen eine Stadt war, im Vorfeld jahrzehntelang hingezogen hatte. Die Urkunden von 1270 seien lediglich eine rechtliche Aufwertung gewesen.

Damals sicherte der mächtige Geistliche Wildeshausen das Bremer Stadtrecht zu, erließ Zölle, stellte einen Bauplatz für das Rathaus zur Verfügung und strich eine Weinsteuer. Der letztgenannte Punkt spricht dafür, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits eine vermögende Schicht gab, schließlich war Wein ein Luxusgut, das aus anderen Regionen importiert werden musste, argumentierte Schultze.

Dass der Geistliche aus der Hansestadt überhaupt so prägend in Wildeshausen auftreten konnte, liegt wohl an der Schwäche des Adels. Das Haus Oldenburg-Wildeshausen endete nämlich, als Heinrich IV. „Der Bogener“ um das Jahr 1270 herum ohne legitime Nachkommen verstarb. Im Krieg gegen die Stedinger waren in den 1230er-Jahren sein Vater, Graf Heinrich III., und ein Onkel gefallen. Auch die andere tonangebende adelige Familie in Wildeshausen, das Haus Lippe, musste Verluste hinnehmen und hatte letztlich keinen Einfluss mehr.

Stadtwerdung erfolgte seit 1230er-Jahren

Schultze verdeutlichte, dass Wildeshausen seit 1230 einen immer größeren Stellenwert in der Region einnahm. So habe es seit den 1230er-Jahren eine Münzprägestätte in der Stadt gegeben. Außerdem gebe es schriftliche Hinweise auf eine befestigte Straße, etwa im Verlauf der heutigen Hunte- und Westerstraße, als Teil eines Fernhandelswegs von Lübeck nach Flandern. Und in Schriftstücken der Zeit tauchen Bezeichnungen wie Oppidum (lateinisch Stadt), Cives (Bürger) und Consules (Ratsmitglieder) auf – alles vor 1270.

„Die Stadtrechte wurden nach und nach zugestanden und vielleicht auch nicht immer schriftlich fixiert“, so der Historiker. Und das sei in der Regel im Interesse des herrschenden Adels gewesen. „Die Rechte der Bürger mussten nicht zwingend erstritten oder erkämpft werden.“ Schließlich hätten die Herrscher vor Ort vom zunehmenden Wohlstand der Stadt profitiert.

Aber was macht eine Stadt zur Stadt? Schultze zählte eine Reihe von Faktoren auf: die Freizügigkeit der Bürger, Selbstverwaltung durch den Rat, Rechtssicherheit. Letztere war vor allem für Kaufleute wichtig, die bei Streitfällen eine höhere Gerichtsbarkeit anrufen konnten. Des Weiteren braucht es einen Marktplatz, denn Städte waren damals Handelsmittelpunkte. Auch eine Mauer oder zumindest eine Befestigung gehörte im Mittelalter zu einer Stadt. Dadurch wurden die Sicherheit gesteigert und die Grenze eines Rechtsbereichs markiert.

„Kaum zu bestreiten, dass Wildeshausen vor 1270 eine Stadt war“

„Es ist kaum zu bestreiten, dass Wildeshausen im Jahr 1270 schon lange eine Stadt war“, so Schultze. Er wollte das aber nicht als Kritik an der Festsetzung der Stadtwerdung auf eben dieses Jahr verstanden wissen. „1270 ist auch nicht falsch, weil wir einfach kein besseres Datum haben“, sagte er. Zudem komme die Stadtwerdung zu diesem Zeitpunkt zu einer Art Abschluss.

Die Vortragsreihe „Geschichte im Rathaus“ geht ebendort am Dienstag, 22. November, ab 20 Uhr weiter. Dann geht es um neue Erkenntnisse zum Pestruper Gräberfeld.