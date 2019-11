Eigentlich wollte er sofort wieder weg

Gästeführer verabschieden Peter Hahn nach jahrzehntelangem Engagement

+ Peter Hahn (Mitte) wurde am Dienstag von den Gästeführern verabschiedet. Foto: bor

Wildeshausen – Die Wildeshauser Gästeführer haben Peter Hahn am Dienstag nach jahrzehntelangem Engagement verabschiedet. Dass der Geehrte überhaupt am Tisch im Landhaus am Fillerberg Platz nehmen konnte, lag maßgeblich an seiner Frau Erika. Denn ohne die wäre er wohl nicht lange in Wildeshausen geblieben, mutmaßte Gerold Ratz, Vorsitzender des Verkehrsvereins, in seiner Laudatio. Hahn war als 21-jähriger Soldat in die Kreisstadt gekommen und „wollte eigentlich so schnell wie möglich wieder weg. Aber die Soldaten haben sich damals die schönsten Mädchen der Stadt weggeschnappt. Und Peter verliebte sich nicht nur in Erika, sondern auch in Wildeshausen“, so Ratz.