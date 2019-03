„Eigenheime“ für Meisen und Stare

Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg bietet Nisthilfen an

+ Fledermaus-Wohnung: Die Tiere schlüpfen zwischen die beiden Bretter. Ein strukturierter Untergrund erleichtert es ihnen, sich festzukrallen. Fotos: Franitza

Wildeshausen/Landkreis – Damit Stare, Meisen und Fledermäuse im Landkreis Oldenburg heimisch werden und es vor allem bleiben, brauchen sie Hilfe: Die Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg bietet vor der anstehenden Brutsaison daher entsprechende Nisthilfen an. Seit rund acht Jahren gebe es diese hilfreiche Aktion nun schon, berichtete Bernd Lögering, Geschäftsführer der Stiftung, bei der Vorstellung der neuen Auflage am Donnerstag in Wildeshausen. „Das Interesse der Öffentlichkeit ist ganz erstaunlich.“ Eine Woche ist wieder für die Abgabe an den beiden Verkaufsstellen – im „Grünen Zentrum“ in Huntlosen und im Foyer des Kreishauses – vorgesehen. „Im vergangenen Jahr waren hier schon am ersten Tag alle verkauft“, so Lögering. Da die Stiftung Händlern keine Konkurrenz machen möchte, sei die Auflage limitiert.