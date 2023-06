Eichenprozessionsspinner: Gefährliche Raupen an vielen Stellen in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

In der Nähe der Kläranlage: An einem Baum befand sich das Nest des Eichenprozessionsspinners. © dr

In Wildeshausen wurden in den vergangenen zwei Wochen bereits sechs Nester des Eichenprozessionsspinners gemeldet. Es dürften noch einige mehr werden.

Wildeshausen – Die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners (EPS) hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Der EPS kommt nach Angaben der Verwaltung des Landkreises Oldenburg flächendeckend in der Region vor. Mit den Folgen müssen nicht nur die befallenen Bäume – zumeist Eichen – fertig werden, sondern vor allem Menschen und Tiere, die damit in Berührung kommen, insbesondere wenn sie unter allergischen Reaktionen leiden.

In Wildeshausen wurden allein in den vergangenen zwei Wochen sechs Fälle auf privaten und öffentlichen Flächen gemeldet. In jedem Fall sind die Grundstücksbesitzer zu eventuellen Bekämpfungsmaßnahmen verpflichtet. „Es wird jedoch dringend geraten, nicht selbst aktiv zu werden, sondern hierfür spezialisierte Firmen zu beauftragen“, heißt es vom Landkreis Oldenburg, der auf einer Online-Karte verzeichnet hat, wo im vergangenen und dem aktuellen Jahr Funde gemeldet wurden. Der Landkreis hat mit einer Firma einen Vertrag für die Entfernung und Entsorgung der Nester abgeschlossen. Diese kommt zeitnah nach der Benachrichtigung.

Gifthaare auch für den Menschen gefährlich

Bei dem EPS handelt es sich um einen Nachtfalter, der von Ende Juli bis Anfang September fliegt und seine Eier bevorzugt auf frei stehenden Eichen ablegt. Die Raupen schlüpfen Mitte bis Ende April und fressen nachts. Dabei bilden sie eine Art Prozession und bewegen sich immer gemeinsam vom Nest in die Baumkrone und zurück. Ab dem dritten Raupenstadium bilden die Tiere Gifthaare aus, die für Menschen und andere Tiere gefährlich sind.

Eine Karte mit den Meldungen im Landkreis Oldenburg in 2022 und 2023. © Landkreis

Die Raupenhaare können nach Angaben der Kreisverwaltung allergische Reaktionen auslösen und stellen deshalb eine gesundheitliche Gefährdung dar. Menschen reagieren auf den Kontakt mit den Gifthärchen mit Reizungen der Haut und der Schleimhäute. Es können stark juckende, entzündliche Hautausschläge mit Rötungen, Quaddeln und Bläschen entstehen, teilweise auch an Stellen, die keine Berührung mit den Härchen hatten. Entzündungen der Augenbindehaut und Reizungen im Rachen, Halsschmerzen und Husten sind ebenfalls übliche Symptome.

Akute Lebensgefahr durch allergische Reaktionen

Besonders schlecht einschätzbar sind allergische Reaktionen, die zum Anschwellen der Schleimhäute in den Atemwegen führen und Atemnot hervorrufen können. „Bei empfindlichen Personen kann es auch zum allergischen Schock mit akuter Lebensgefahr kommen“, heißt es von der Kreisverwaltung.

Neben dem Menschen sind auch Tiere gefährdet: Haus- und Nutztiere wie Hunde, Katzen und Weidevieh können nach dem Kontakt mit den Gifthärchen Magen- und Darmbeschwerden sowie entzündete Haut und Augen aufweisen.

Gefährdung über das ganze Jahr

Die Gesundheitsgefährdung besteht ganzjährig. Die gefährlichste Zeit ist jedoch von Mitte Mai bis in den Herbst, weil man sich dann leichter kleidet sowie häufiger und länger im Freien aufhält. Die Raupen bilden ungefähr von Mitte April bis Anfang Juni die sogenannten Brennhaare aus. Nach der Häutung bleiben diese in den Gespinstnestern und werden vor allem bei deren Zerfall an die Umwelt abgegeben. „Das Allergien auslösende Gift in den Härchen kann mehrere Jahre wirksam bleiben“, warnt der Landkreis.

Zuständig für die Meldungen sind die Ordnungsämter der Gemeinden. In Wildeshausen ist das Julia Baute unter Telefon 04431/88321, in Dötlingen Bernd Brandes unter Telefon 04432/950114 und in Harpstedt Nadine Beuke unter Telefon Tel. 04244/8252. dr