„Ehrenvoller Tag“ für Peter Hahn

Wildeshausen – Eine große Ehre für den 81-jährigen Wildeshauser Peter Hahn. Nachdem er im September bereits die Ehrennadel für besonderen ehrenamtlichen Einsatz von der Oldenburgischen Landschaft erhalten hatte, überreichte ihm Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski am Dienstag wegen seiner besonderen Verdienste um die Stadt Wildeshausen die Verdienstmedaille.

Im Rahmen einer Feierstunde mit Hahns Ehefrau Erika, den stellvertretendenden Bürgermeistern Wolfgang Däubler und Wolfgang Sasse sowie Claudia Olberding und Gerold Ratz vom Verkehrsverein Wildeshausen ging Kuraschinski auf die Aktivitäten des Geehrten ein. Er berichtete davon, dass Hahn 1961 als 22-jähriger Soldat in die Wittekindstadt gekommen und in die damals noch im Bau befindliche Wittekindkaserne eingezogen war. Er gehörte zum Vorkommando der Fallschirmjäger und hatte nicht vor, in Wildeshausen sesshaft zu werden. Allerdings lernte er schnell seine zukünftige Frau Erika kennen und schlug zunehmend tiefere Wurzeln in der Stadt.

Kuraschinski verwies darauf, dass sich Hahn schon seit vielen Jahren in Wildeshausen engagiert. „Seit 1981 war er als Gästeführer und als Wanderwart aktiv“, so der Bürgermeister. „Er hat in diesem Rahmen jedes Jahr sämtliche Wege selbst erwandert und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist.“ Aus seinem Wirken sei ein Netz von 77 Wegkilometern entstanden, an denen 36 Wegweiser sowie 28 Eichenbänke stehen. „Hahn hat sich im Verkehrsverein, im Bürger- und Geschichtsverein sowie im Heimatverein Düngstrup über das übliche Maß hinaus engagiert“, betonte Kuraschinski. Insbesondere als Gästeführer habe er vielen Menschen die Stadt näher gebracht.

Hahn sprach von einem „ehrenvollen Tag“. Er erinnerte daran, dass er ursprünglich Sozialarbeit und Hausbesuche geleistet hatte. Deshalb habe er 1978 aus den Händen des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel das Bundesverdienstkreuz erhalten.

„Ohne meine Erika hätte ich vieles nicht geschafft“, betonte Hahn, der seine Arbeit als Gästeführer und Wanderwart niedergelegt hat. Er plant aber noch Vorträge zu geschichtlichen Themen. So wird er im Herbst kommenden Jahres zum mittelalterlichen Kirchenbau im Übergang von der Romanik zur Gotik referieren. Außerdem, so Hahn, stehe er dem Verkehrsverein gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. dr