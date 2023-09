Reitturnier: Ehrenstandarte für verstorbenen Siegbert Schmidt

Von: Dierk Rohdenburg

Vor dem S*-Springen wird es ein Gedenken an Siegbert Schmidt geben. © dr

Mit einer Ehrenstandarte wollen die Reiter in Wildeshausenam Samstag, 9. September, dem verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Siegbert Schmidt gedenken.

Wildeshausen – Den Reitverein „Leichttrab“ in Wildeshausen würde es ohne den am Samstag bei einem Motorradunfall verstorbenen Siegbert Schmidt in dieser Form nicht geben. Aus diesem Grund ruft der Verein alle Mitglieder auf, am Samstag, 9. September, gegen 16.45 Uhr vor dem S-Springen an einer Gedenkminute mit Rede, Livemusik sowie dem Antreten des gesamten Vereins mit Standarte teilzunehmen.

„Je mehr Menschen dabei sind, die Siegbert Schmidt nahestanden, desto besser“, heißt es vom Vorstand. Die Mitglieder sollen nach Möglichkeit in dunkelblau, weiß oder schwarz gekleidet erscheinen. Im Anschluss an das S-Springen wird der Siegbert-Schmidt-Gedächtnispreis an den Sieger übergeben.

18 Jahre Vorsitzender des Vereins

Schmidt hat den Verein von 1999 bis 2017 als Vorsitzender geleitet und war bei fast allen Projekten der Hauptinitiator. „Er bedeutet für den Verein unbeschreiblich viel und hinterlässt große Spuren“, schreibt der Vorstand von „Leichttrab“. Ohne seine finanzielle Unterstützung wären viele Turniere nicht möglich gewesen. Zudem habe sich Siegbert Schmidt vorbildlich um viele Aufgaben im Verein gekümmert.

Turnier beginnt bereits am Freitag mit Nachwuchsprüfungen

Das Spring- und Dressurturnier mit Wettbewerben von Aufbauprüfungen bis zur Klasse S* ist von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, auf der Reitanlage „Am Fillerberg“ in Wildeshausen geplant. Am Freitag sind hauptsächlich Jungpferde- und Aufbauprüfungen der Klasse A bis Klasse M* angesetzt. Am Samstag ist der Haupt-Springtag mit Springprüfungen der Klasse A** bis zum großen Gedächtnispreis am Nachmittag: der Springprüfung Klasse S* mit Stechen.