Ehrenmal vulgär verunstaltet: Bürger bilden Reinigungstrupp

Susanne Petermann sucht Helfer und freut sich über vielfältige Hilfsangebote

+ Geschmacklose Sprüche und vulgäre Ausdrücke verunzieren die Tafel am Ehrenmal. - Fotos: Petermann

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Susanne Petermann wohnt seit rund einem Jahr wieder in Wildeshausen. Seitdem geht sie mit dem Hund regelmäßig an der Hunte entlang. Am Wochenende fiel ihr ganz besonders auf, dass das Ehrenmal für die in den Weltkriegen gefallenen Wildeshauser extrem mit Sprüchen und Zeichnungen verunstaltet ist.