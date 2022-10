Ehrenamtliche wehren sich gegen Schließung des Mehrgenerationenhauses

Suche nach einem neuen Träger läuft

+ © Ehrenamtliche Gemeinsam wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter für den Fortbestand der Einrichtung kämpfen. © Ehrenamtliche

Das Mehrgenerationenhauses in Wildeshauen soll geschlossen werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wehren sich dagegen und suchen einen neuen Träger.

Wildeshausen – Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wollen für den Erhalt des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Wildeshausen kämpfen. Sie suchen jetzt einen neuen Träger beziehungsweise eine andere Immobilie. Leiterin soll weiterhin Sandra Scholz sein.

Wie berichtet, hatte der DRK-Kreisverband vor rund zwei Wochen überraschend die Schließung des Hauses zum Ende des Jahres verkündet. Damit verbunden waren Kündigungen für vier Mitarbeiter (zwei hauptamtliche, zwei geförderte Stellen). Rund 35 Ehrenamtliche engagieren sich in der Einrichtung, die von mehr als 30 Gruppen regelmäßig genutzt wird.

„Das Miteinander zwischen Kreisverband und MGH hat überhaupt nicht mehr funktioniert“, ärgert sich Jürgen Vetter. Der 80-jährige Wildeshauser ist seit rund 15 Jahren ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung der Einrichtung tätig. Das Verhältnis habe sich seit Anfang des Jahres sehr eingetrübt. Ende 2021 war Grazina Urmonas als Geschäftsführerin und Vorständin des DRK-Kreisverbands angefangen. Sie habe den Mitarbeitern immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen, so Vetter. Er selbst habe das Gespräch mit ihr gesucht. Doch das habe keinen positiven Effekt gehabt.

Was eine andere Immobilie angeht, brauche es einen zentralen Standort, betont Vetter. „Und verhältnismäßig viele kleine Räume.“ Kontakt ist unter Telefon 0174/27247190 möglich.

Hinter den Kulissen laufen zurzeit offenbar schon Gespräche. Es soll mehrere Interessenten geben. Auch die Stadt Wildeshausen hat sich eingeschaltet.

Hinrich Ricklefs, Leiter der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen, hat genau wie die Mitarbeiter und Fördermittelgeber wie der Landkreis Oldenburg aus den Medien erfahren, dass die Einrichtung geschlossen werden soll. „Das ist natürlich bitter für Wildeshausen“, sagt er. Die Volkshochschule habe bei der Kinderbetreuung für Sprachkurse mit dem MGH kooperiert. Für kommendes Jahr könne die VHS hier und da Räume zur Verfügung stellen, da viele Betreuungsplätze schon gebucht seien. Alles könne die VHS aber auf keinen Fall übernehmen.

Beim DRK-Ortsverband hält sich die Begeisterung über das Ende des Mehrgenerationenhauses ebenfalls in Grenzen. Konkret betroffen sei die Arbeit kaum, sagt der Vorsitzende Michael Haake. „Aber wir tragen schließlich alle das gleiche Abzeichen.“

Vetter und die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter stören sich auch daran, wie die Entscheidung kommuniziert wurde. „Warum hat man nicht früher etwas gesagt?“ Kreisgeschäftsführerin Urmonas hatte dem MGH im Juni „Misswirtschaft“ unterstellt (wir berichteten). Damals hieß es von ihr allerdings auch, es werde mit der Einrichtung weitergehen.

Letzteres wollen die Ehrenamtlichen unbedingt. Dass das MGH einen hohen Wert für die Stadt und das Umland hat, gilt als unbestritten. So hieß es zum Beispiel im Jahr 2020 von der Kreisverwaltung: „Das DRK-Mehrgenerationenhaus hat sich im Laufe der Jahre zu einer anerkannten Beratungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte für die Menschen im Landkreis Oldenburg und in der Stadt Wildeshausen entwickelt. Die vielfältigen Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sowie für Menschen mit Migrationshintergrund sind eine wertvolle Hilfe für die Bewohner des Landkreises Oldenburg. Eine vergleichbare Einrichtung ist in der Form im Landkreis Oldenburg nicht vorhanden.“