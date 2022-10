„Eddy“ Ostendorf aus Wildeshausen legt Drumsticks nieder

Von: Tanja Schneider

Die Band „Fair Play“ gründete „Eddy“ Ostendorf 1990. Inzwischen spielt er bei „The (G)Oldies“ und gibt am 11. November sein Abschlusskonzert. © Privat

Helmut „Eddy“ Ostendorf gibt am 11. November ein Abschlusskonzert in der Brasserie Wildeshausen. 65 Jahre lang spielte er in Bands wie „Fair Play“ und „Blue Boys“ das Schlagzeug.

Wildeshausen – „Natürlich werde ich die Bühne vermissen. Das war mein Leben“, sagt Schlagzeuger Helmut „Eddy“ Ostendorf. Da er aber mittlerweile das Gefühl habe, der älteste Drummer in ganz Deutschland zu sein, hängt der 80-jährige Wildeshauser im kommenden Monat die Sticks an den Nagel. Mit einem Konzert seiner Band „The (G)Oldies“ in der Wildeshauser Brasserie will er am Samstag, 12. November, seine etwa 65-jährige Schlagzeugerkarriere beenden – und das nicht, weil ihm das Musikmachen im Alter schwer falle. Es sei vielmehr das Drumherum. „Das Auf- und Abbauen und das Schleppen, das ist für mich inzwischen zu anstrengend“, berichtet er während eines Besuchs in unserer Redaktion. Und erinnert sich: „In jüngeren Jahren hatten wir Roadies.“

Ostendorf hat sich vor allem ab den 1960er-Jahren einen Namen als Schlagzeuger gemacht. Mit der Band „Blue Boys“ war er gut 20 Jahre lang in der gesamten Region unterwegs. Anschließend spielte er aushilfsweise in unterschiedlichen Formationen, ehe er 1990 die Band „Fair Play“ gründete. „Mit der habe ich viel erlebt. Das war die beste und aufregendste Zeit“, blickt er auf eine Vielzahl an Benefizkonzerten sowie eine kleine Tournee durch Litauen zurück. Der Bandname war Programm – nicht nur weil „Fair Play“ handgemachte Musik spielte, sondern auch weil die Mitglieder ihre Gage stets spendeten. In gut 20 Jahren erspielten Ostendorf, Hans-Georg Niesel, Franz kleine Holthaus und Stephane Krannich etwa 200 000 Euro für den guten Zweck und unterstützten damit Projekte wie die Litauenhilfe und die Aktion „Sportler gegen Hunger“ von Karlheinz Böhm. „Der hat uns dann sogar mal in Lohne besucht“, erinnert der 80-Jährige.

Abenteuerliche Tournee durch Litauen

Aufgewachsen ist Ostendorf in Langförden, zusammen mit sechs Geschwistern. „Und alle waren musikalisch“, erzählt er. Erst habe er Klavierspielen gelernt, dann habe ihm sein Vater im örtlichen Musikverein das Schlagzeug näher gebracht. Das habe ihm besser gefallen. Schon als Jugendlicher spielte Ostendorf bei Veranstaltungen. 1960 bildete er schließlich zusammen mit Horst Krogmann, Werner Stolle und Heinz Mählmann die „Blue Boys“. Statt der Marschmusik, die im Verein zu Gehör kam, erklangen fortan aktuelle Hits. „Mit ,Fair Play‘ haben wir später dieselben Lieder angestimmt – nur das sie dann schon Oldies waren“, sagt er und muss schmunzeln. Zu dem Zeitpunkt war Ostendorf schon nach Lohne gezogen. Im dortigen Schützenhof gab es das „Fair Play“-Bühnendebüt. Daran kann sich er noch genauso gut erinnern wie an Konzerte, bei denen das Publikum von 20 bis 3 Uhr durchtanzte, und natürlich an die Tour durch Litauen. „Wir haben Hilfstransporte begleitet und in diesem Rahmen drei Auftritte gehabt, unter anderem in Kaunas“, weiß er noch. Das sei abenteuerlich gewesen. „Denn mitten in der Nacht haben uns die Roadies geweckt, weil jemand unseren Lkw klauen wollte“, so Ostendorf. Dieser wurde dann kurzerhand auf dem Polizeihof abgestellt, und am nächsten Tag verließ die Band mit Polizei-Eskorte die Stadt.

Nach 17 Jahren gab „Fair Play“ sein Abschiedskonzert, erlebte dann aber mit Neuzugang Achim Bütow ein kurzes Comeback. Mit Bütow, Joachim Decker und Franz kleine Holthaus spielte Ostendorf, der vor 33 Jahren nach Wildeshausen zog, ab 2015 in der Band „The (G)Oldies“. Seit Deckers Ausscheiden ist sie als Trio unterwegs. Damit ist Mitte kommenden Monats Schluss. Am Freitag, 4. November, gibt die Gruppe ab 19 Uhr noch ein Konzert im Vortragssaal des Industriemuseums Lohne. Am Samstag, 11. November, folgt ab 20.30 Uhr das Abschlusskonzert in der Brasserie.

Und dann? „Für den Notfall werde ich das Schlagzeug erst einmal noch behalten“, sagt Ostendorf. Er überlege aber, es zu verschenken. „Ansonsten fahre ich viel Fahrrad – jeden Tag 30 Kilometer, auch bei Wind und Wetter. Da bin ich eisenhart“, meint der Schlagzeuger.

Von 1960 bis 1981 spielte „Eddy“ Ostendorf (l.) bei den „Blue Boys“: Zur Band gehörten auch Horst Krogmann, Werner Stolle und Heinz Mählmann. © Ostendorf