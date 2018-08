E-Mails sogar aus den USA und Südafrika

Wildeshausen - Wenn die Wildeshauser Pastoren Lars Löwensen und Markus Löwe mehrere E-Mails aus den Vereinigten Staaten oder Südafrika bekommen, dann ist vorher etwas Ungewöhnliches passiert. Ebenso wie vor fünf Jahren, als das ZDF einen Gottesdienst aus der Wildeshauser Alexanderkirche übertrug, gab es nach der Sendung am Sonntag Reaktionen aus großer Entfernung.

Offenbar gibt es viele Menschen Deutsche im Ausland, die regelmäßig Gottesdienste aus der Heimat sehen und so ein wenig Verbindung zu ihrem Herkunftsland halten.

Überhaupt berichteten die Pastoren am Montag von sehr positiven Rückmeldungen. Markus Bräuer, Medienbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland, lobte den Gottesdienst mit dem Thema „Stoff-Wechsel der Liebe“ als ganz besonders gelungen. Die Feier lebte von vielen Einspielungen und Beteiligten. So kamen Ursula und Rolf-Lothar Klawonn als langjährig verheiratetes Paar am Sonntag ebenso zu Wort wie Andrea und Fabian Reinke, die erst seit einigen Monaten verheiratet sind.

16 Wildeshauser im Telefondienst

Bei den 16 Wildeshausern, die im Anschluss Telefondienst hatten, gingen einige Anrufe ein, bei denen es nach Auskunft von Löwensen nicht nur um die Kreisstadt sowie die Kirche ging, sondern auch darum, wie zeitgemäß die Ehe ist. „Offenbar haben sich viele Brautpaare die Sendung angeschaut“, berichtete Löwe. „Es waren wohl auch einige Menschen dabei, die bald goldene Hochzeit feiern.“ Mehrere von ihnen hätten das Drehbuch des Gottesdienstes angefordert, manche wohl auch, um Passagen an den eigenen Pastor weiterzugeben.

Schon vor dem Treffen der Ehrenamtlichen, das für Mittwochabend geplant ist, sind sich alle Beteiligten sicher, dass der ZDF-Fernsehgottesdienst den Zusammenhalt gefördert hat. „Es war ein toller Start für die Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeindekirchenrat“, so Löwe. Sehr schön sei für alle Beteiligten auch gewesen, sich die Aufzeichnung des Filmteams nach dem Gottesdienst gemeinsam im Remter anzuschauen. Dort waren rund 60 Personen dabei – eine gute Resonanz, während im Gottesdienst einige Plätze nicht besetzt waren.

