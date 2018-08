E-Mail-Panne bei der Stadt: Daten von Grundstücksinteressenten verschickt

Unternehmer ist wütend

+ © pp Helmut Müller kritisiert die Datenpanne bei der Stadt und das Vergabeverfahren für Grundstücke. © pp

Wildeshausen - Bauträger Helmut Müller ist wütend wegen einer Datenpanne bei der Stadt Wildeshausen. Er hat als Interessent für das Investorengrundstück im Baugebiet „Vor Bargloy“ am Montag eine E-Mail erhalten – mitsamt der E-Mail-Adressen von 129 weiteren Interessenten in der Empfängerzeile. „Das geht gar nicht“, so Müller, der den Fall am Dienstag der Landesbeauftragten für Datenschutz des Landes Niedersachsen gemeldet hat.