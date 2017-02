Durchbruch auf dem Acker – made bei Heinrich Schröder

Einer der Kartoffelroder aus dem Jahr 1951 steht heute noch auf einem landwirtschaftlichen Hof in Rechterfeld. Der Besitzer ist Mitglied des Trecker-Veteranen-Clubs Lüerte.

Wildeshausen - Vollerntemaschinen sind heute aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken – stets nach dem Motto „Größer und leistungsstärker“. Früher waren viele Arbeiten wesentlich beschwerlicher.

Beim Stöbern im Archiv ist Alfred Panschar vom Bürger- und Geschichtsverein Wildeshausen auf einen Artikel gestoßen, der im Jahr 1951 in der Wildeshauser Zeitung zu lesen war. „Während am Horizont die Rauchfahnen der ersten Kartoffelfeuer zum blauen Himmel aufsteigen und die Herbstsonne wärmestrahlend über den weiten, erntereifen Kartoffeläckern steht, haben sich einige hundert landwirtschaftliche Fachleute beim Bauern Johann Kolweyh in Mahlstedt versammelt, um hier dem ersten Einsatz der neu konstruierten HKS-Vorrats- und Vollerntemaschine beizuwohnen.

HKS, das sind die Anfangsbuchstaben der Erfinder und Konstrukteure der neuen Maschine: Hoffmann-Kolweyh-Sanders, zwei Ingenieure und ein Mann der landwirtschaftlichen Praxis.

Seit mehr 50 Jahren mühen sich schon die Erfinder und Techniker um eine vollendete und günstige Vollerntemaschine für Kartoffeln und Rüben. „Schüttelsieb hinter Schar“ – dicke Bände füllen unter diesem Hinweis die Vorschläge der Erfinder bei den Patentämtern.

Im vergangenen Herbst entstanden die ersten Konstruktionszeichnungen für die HKS-Maschine auf den Reißbrettern in Moordeich und bereits im Januar dieses Jahres hob eine erste Versuchsmaschine auf Bauer Kolweyhs Acker die Knollen aus dem Boden, eines im Herbst absichtlich nicht abgeernteten Kartoffelfeldstückes.

Aufgrund dieser Versuchserfahrungen gingen die Erfinder an die Neukonstruktion des Aggregats und konnten bisher zehn Versuchsmaschinen fertigstellen, die in den Werkstätten der Maschinenfabrik von Heinrich Schröder in Wildeshausen entstanden.

Zwei Maschinen befanden sich am Sonnabend in Mahlstedt im Einsatz. Einmal als Vorratsroder, zum anderen als Vollerntemaschine. Ihre Arbeitsweise ist unkompliziert, und Verschleiß gibt es an keinen Maschinenteilen.

Das sind schon einige Vorteile. Von dem kleinen 15 PS-Normag-Trecker, dem ,Vollstrecker‘, leicht über das Feld gezogen, nimmt der HKS-Roder das gesamte Erdbett mit den Kartoffelpflanzen (Kraut sowie Knollen) auf, befreit über einem schnellläufigen Schüttelrost die Kartoffelknollen von anhaftender Erde und dem Kraut und befördert sie in einen rotierenden Korb, in dem zahlreiche Mitnehmer den Weitertransport zur Rutsche besorgen.

Von dort aus gleiten die Knollen in einen großen Vorratskasten, der am Ackerende leicht entleert wird. Zwei Mann regeln den gesamten Arbeitsgang. Skeptisch graben einige Interessenten die abgeernteten Zeilen nach, aber wie weit und wie tief sie auch stochern, Kartoffeln werden nicht zu Tage gefördert. Zudeckverluste entstehen also nicht – ein weiterer Vorteil Einer der maßgeblichsten Pluspunkte liegt aber ferner auch in dem geringen Anschaffungspreis, der zwar noch nicht endgültig festliegt, sich aber je nach Lage der Rohstoffpreise bei etwa 2 500 Mark bewegen dürfte. Die tägliche Ernteleistung beträgt einen bis eineinhalb Hektar.

Die Bauern, die mit fachmännischen Kennerblicken die Maschine musterten, gelangten zu dem Urteil, dass Idee und Konstruktion das bringe, was sich jeder schon lange wünscht. Bis zur nächsten Kartoffelernte soll die HKS-Maschine noch mehr vervollkommnet sein, sodass ihr ein durchschlagender Erfolg in Zukunft nicht versagt bleiben wird. Und wenn sich die Lage hinsichtlich des Mangels landwirtschaftlicher Arbeitskräfte noch weiter verschärfen sollte, dann wird die Vollerntemaschine in der Hand des Bauern der beste Helfer sein, diesen Engpass zu überwinden.“